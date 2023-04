Il est maintenant possible d’envoyer des fichiers de votre Android vers un Mac en utilisant un clone de partage à proximité

Un développeur indépendant a réussi la rétro-ingénierie d’un port de partage à proximité sur macOS. Bien sûr, l’expérience doit encore s’améliorer sur certains points.

Vous pouvez désormais envoyer des fichiers d’Android vers un Mac à l’aide d’un clone de partage à proximité. | Photo : Sergio Agudo.

Comme nous l’avons déjà expliqué dans un article dans lequel nous avons détaillé les raisons à considérer avant d’acheter un iPhone, la chose habituelle est que quiconque entre dans l’écosystème Apple reste dans l’écosystème Apple. Ce qui n’est pas si courant, c’est qu’il y a ceux qui choisissent d’utiliser un téléphone Android et un Mac, mais cela arrive aussi.

Laissant de côté le prix des produits Apple, la vérité est qu’avoir un système d’exploitation très bien optimisé comme macOS et la flexibilité d’un téléphone Android ont leurs avantages, mais ils ont aussi un inconvénient très important dont nous avons déjà parlé à l’époque : Android et macOS ne s’y comprennent pas très bien.

Apple utilise AirDrop pour permettre à vos appareils de s’envoyer et de recevoir des fichiers entre eux. Sur Android, vous pouvez utiliser le partage à proximité pour envoyer et recevoir des fichiers entre des appareils Windows et des ordinateurs. Et maintenant, grâce au développeur grishka, un outil appelé NearDrop a été annoncé sur Reddit, qui permettra aux téléphones Android et Mac de communiquer.

Qu’est-ce que NearDrop ?

Tout d’abord, un petit avertissement : NearDrop ne fonctionne que comme récepteur pour les ordinateurs Apple. Cela indique que vous ne pourrez pas envoyer de fichiers de votre Mac vers votre téléphone Android (du moins pour le moment). La situation est due au fait que grishka a réussi, grâce à l’ingénierie inverse, à répliquer une partie des fonctionnalités de Partage à proximité. Et bien qu’il puisse porter la fonction, il a l’inconvénient majeur de ne pas fonctionner dans les deux sens, du moins pour l’instant.

En ce sens, NearDrop fonctionne comme une sorte d’airdrop, puisqu’il nécessite que les deux appareils qui communiquent aient une connexion au même réseau WiFi. Le partage à proximité utilise Bluetooth, WiFi Direct et d’autres normes de connectivité pour partager des fichiers et coupler des appareils, il est donc également légèrement plus rapide que NearDrop.

L’application est open source et est hébergée sur un serveur de confiance tel que GitHub. De plus, il ne nécessite pas d’accès à votre compte Google.

Comment installer et utiliser NearDrop

Tout d’abord, vous devrez télécharger le dossier de candidature. Pour cela, nous laisserons un bouton à la fin de l’article. Un fichier ZIP sera téléchargé sur votre Mac, que vous devrez décompresser. Une fois que vous avez fait cela, tout ce que vous avez à faire est de copier le fichier d’application dans votre dossier Applications dans le Finder.

Lorsque vous allez l’ouvrir, macOS ne vous laissera pas le faire, car il dira qu’il ne peut pas être vérifié s’il est infecté par un logiciel malveillant. Accédez à Paramètres > Sécurité sur votre Mac et autorisez l’ordinateur à ouvrir le programme. Une fois cela fait, vous n’aurez plus à le refaire à chaque fois que vous voudrez l’ouvrir.

Lorsque NearDrop est en cours d’exécution, autorisez-le à vous envoyer des notifications en cas de besoin. Assurez-vous maintenant que votre téléphone est sur le même réseau WiFi que l’ordinateur, choisissez un fichier que vous souhaitez transférer et appuyez sur le bouton . Lorsque les différentes options apparaissent, choisissez celle correspondant à Partage à proximité. Attendez ensuite quelques secondes et votre Mac devrait apparaître comme récepteur.

Une fois que votre ordinateur apparaît et que vous envoyez le fichier, vous devriez recevoir une notification sur votre Mac. Dans cette notification, cliquez sur le bouton Options, puis cliquez sur Accepter pour démarrer le transfert.

L’application a encore quelques petites choses à peaufiner, notamment les vitesses de transfert. Quoi qu’il en soit, NearDrop est un énorme pas en avant pour faire en sorte qu’un téléphone Android et un Mac se comprennent sans fil.

