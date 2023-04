Bonne nouvelle pour tous les possesseurs d’un Xiaomi 12T Pro : Xiaomi et Qualcomm s’associent pour améliorer le positionnement de l’équipe

Beaucoup d’entre vous (comme nous) ne savaient sûrement pas que vous pouvez mettre à jour le logiciel d’un processeur pour en améliorer certaines capacités, et c’est précisément ce que Qualcomm et Xiaomi ont fait avec le magnifique Snapdragon 8+ Gen 1 qui intègre le Xiaomi 12T Pro, l’un des meilleurs téléphones du marché en termes de puissance et de performances.

Apparemment, comme nous l’avons appris grâce à Gizmochina, les deux sociétés ont réussi à développer une amélioration significative en termes de positionnement du terminal grâce au processeur qu’il intègre à l’intérieur, une puce qui permet des mises à jour pour améliorer certains aspects comme celui-ci.

La précision GPS de ce mobile Xiaomi va faire un bond gigantesque

Sans aucun doute, l’un des problèmes en suspens que les smartphones traînent historiquement est d’obtenir une meilleure précision lors de l’utilisation d’applications utilisant la puce GPS. Dans la plupart des cas, cette précision n’est pas toujours assez exacte, mais il semble que cela sera largement corrigé dans le Xiaomi 12T Pro.

Cette amélioration affectera directement les applications qui utilisent le positionnement extérieur du téléphone, obtenant ainsi une meilleure précision à l’intérieur comme à l’extérieur. En fait, comme l’indiquent Qualcomm et Xiaomi, cette amélioration sera perceptible même lorsque nous traverserons des tunnels ou que nous serons dans le métro, ce qui n’est pas du tout courant dans ce type d’appareil mobile.

La seule chose que nous ne pouvons pas vous dire, c’est quand cette mise à jour arrivera sur le Xiaomi 12T Pro dans le monde, car la firme asiatique n’a pas encore été en mesure de le confirmer. Malgré cela, on apprécie que Xiaomi continue d’apporter ce type d’améliorations aux téléphones qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps, nous verrons donc si ce saut est perceptible au jour le jour une fois que nous pourrons l’installer. nouveau logiciel à l’intérieur. .

source | gizmochina

