Android 14 Beta : toutes les nouveautés que la nouvelle version inclut

La première version bêta d’Android 14 est maintenant disponible, et elle apporte avec elle un nombre important de changements.

Android 14 est la nouvelle version du système d’exploitation de Google qui sortira à l’été 2023

Comme prévu, Google a publié cette semaine la première version bêta d’Android 14, respectant ainsi la planification que l’entreprise elle-même avait révélée au moment de l’annonce d’Android 14. S’agissant d’une première version bêta, cette mise à jour n’inclut pas la version finale. changements que nous verrons dans l’édition finale d’Android 14, dont le lancement est prévu après juillet. Cependant, il apporte avec lui des nouvelles intéressantes.

Après avoir pu tester Android 14 Beta 1 pendant quelques heures, nous avons pu récolter bon nombre de nouveautés et de changements présents dans cette nouvelle mise à jour. Passons en revue tous ci-dessous.

Nouvelle apparition du geste « retour »

Une nouveauté attendue, mais non moins intéressante pour cela, est le nouveau comportement du geste pour « revenir en arrière ». Google a mis à jour à la fois l’indicateur qui apparaît lors du retour à l’activité précédente montre maintenant une flèche entourée d’un cercle coloré de la même couleur que l’interface système, et dans les applications où le support est inclus, une nouvelle animation est ajoutée qui montre ce que c’est l’activité à laquelle revenir lors de l’utilisation du geste.

Barre de navigation transparente dans toutes les applications

Une nouvelle option dans les paramètres du développeur d’Android 14 vous permet de forcer l’arrière-plan de la barre de navigation inférieure du système à être transparent dans toutes les applications, même celles qui ne le prennent pas en charge de manière native.

Mise à jour de sécurité Google Play de juin

Un détail curieux mais intéressant est qu’Android 14 Beta 1 arrive avec la mise à jour du système Google Play correspondant au mois de juin. On ne sait pas quels sont les changements que cette version introduit.

Éditeur de capture d’écran remanié

Lorsque vous prenez une capture d’écran et ouvrez l’éditeur d’images intégré dans Android 14, la couleur du crayon ou du marqueur apparaîtra désormais directement sur son icône. De cette façon, il est possible de savoir quelle couleur est sélectionnée sans avoir à accéder au menu des options de couleur.

Plus de sécurité dans le verrouillage PIN

L’une des fonctionnalités de sécurité les plus intéressantes introduites par Android 14 est la possibilité de désactiver les animations qui apparaissent lorsque vous touchez les codes PIN de verrouillage de l’écran, ce qui rend plus difficile pour les autres de deviner le code PIN que vous avez tapé.

Cette fonction est déjà disponible dans Android 14, dans les paramètres de verrouillage de l’écran.

Nouveau thème « monochrome »

Dans la section « Fonds d’écran et thèmes », il est possible de choisir un nouveau thème monochrome dans la section « Couleurs de base ». Une option intéressante pour ceux qui ne sont pas trop convaincus par l’apparence colorée d’Android 14 avec Material You.

Le nouveau style de couleur dynamique Material You « monochromatique » est désormais disponible par défaut. C’est la cinquième option sous « Couleurs de base ». pic.twitter.com/hKcYG2Qevu – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 mars 2023

Ce sont les changements les plus importants qui ont été trouvés dans Android 14 Beta 1. Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités présentes dans la mise à jour, mais beaucoup d’entre elles restent désactivées ou cachées dans le code de la nouvelle version, et ne seront disponibles que dans le futur. mises à jour.

En revanche, il convient de mentionner qu’il est déconseillé d’installer cette version sur des appareils utilisés au quotidien, car des bugs ou des défaillances dans le fonctionnement du système peuvent apparaître. Il est préférable d’attendre l’arrivée de la deuxième version bêta, dont le lancement est prévu pour mai prochain, coïncidant avec la célébration de Google I/O 2023.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :