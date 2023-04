Xiaomi 13 Ultra: a confirmé les spécifications des caméras du nouveau fleuron de la firme chinoise

Le Xiaomi 13 Ultra aura un quadruple module de caméra arrière où le protagoniste principal sera le capteur Sony IMX989 avec une taille de 1 pouce et une résolution de 50MP.

Xiaomi confirme les caractéristiques des caméras du nouveau Xiaomi 13 UItra avant sa présentation

Alors qu’il reste à peine quatre jours à Xiaomi pour présenter son nouveau fleuron premium en société pour ce 2023, un Xiaomi 13 Ultra dont il y a de moins en moins d’inconnues à dévoiler, puisque son design a récemment été dévoilé dans les moindres détails, laissant la découverte un dos avec un grand module caméra circulaire qui sera signé Leica.

En ce sens, c’est la société chinoise elle-même qui a publié une entrée sur le réseau social Weibo dans laquelle elle confirme les spécifications des quatre caméras du Xiaomi 13 Ultra.

Les capteurs photographiques des caméras arrière du Xiaomi 13 Ultra, exposés

Dans la publication susmentionnée sur Weibo, Xiaomi a partagé une affiche promotionnelle du Xiaomi 13 Ultra dans laquelle elle confirme les capteurs photographiques qui monteront les quatre caméras arrière dudit appareil.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ladite affiche, que nous vous laissons sur ces lignes, le Xiaomi 13 Ultra aura un quadruple module de caméra arrière où le protagoniste principal sera un capteur Sony IMX989 d’une taille d’un pouce et d’une résolution de 50 mégapixels. , qui est le même que celui que la firme chinoise a monté sur le Xiaomi 12S Ultra.

Ce capteur principal sera bien soutenu par trois capteurs Sony IMX858 de 50 mégapixels, qui serviront de téléobjectif ultra-large, 3X et téléobjectif 5X.

De plus, le fabricant chinois a également confirmé que les caméras arrière du Xiaomi 13 Ultra auront des fonctionnalités avancées de réduction du bruit et HDR.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Xiaomi 13 Ultra, le nouveau fleuron de la marque devrait être équipé d’un grand écran AMOLED avec technologie LTPO et résolution 2K, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et avec une batterie d’une capacité de 4900 mAh avec une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 50 W.

