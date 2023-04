L’écran du Google Pixel 8 pourrait être plus petit que prévu

Les dernières rumeurs suggèrent que nous verrons un Google Pixel 8 avec un écran plus petit que le Pixel 7.

Arrière du Google Pixel 7.

Les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro sont avec nous depuis un certain temps déjà. Pendant ce temps, nous avons non seulement pu les analyser, mais aussi vérifier que, comme toujours, Google lance presque constamment des candidats pour le téléphone de l’année. Nos impressions sur ces appareils, franchement, ne pourraient pas être meilleures.

Les deux terminaux intègrent des écrans de 6,32 pouces dans le cas du Pixel 7 et des écrans de 6,7 pouces dans le Pixel Pro, mais selon les dernières rumeurs qui nous parviennent d’Android Authority, il semblerait que le Pixel 8 aura un écran un peu plus grand. contenus que les derniers modèles de Mountain View.

Un écran de 6,2 pouces ?

Il est clair que les téléphones de petite taille n’ont pas la faveur du public. On pense notamment au cas de l’iPhone 14 Plus, qui a largement dépassé les ventes de l’iPhone 13 Mini et de la version vanille de l’iPhone 14. Et pourtant, des rumeurs laissent entendre que Google pourrait revenir sur cette voie avec le futur Pixel 8.

La tendance avec Google Pixel est à la hausse ces dernières années ; chaque nouveau téléphone était légèrement plus grand que le précédent… jusqu’à ce que nous arrivions au Pixel 7 actuel. à la source.

Cependant, il y a une nouvelle rumeur que l’analyste Ross Young a mise en circulation, qui laisse entendre que l’écran fera finalement 6,16 pouces. Cela placerait le futur Pixel dans la lignée du Samsung Galaxy S23 et de l’iPhone 14 Pro, qui disposent d’écrans de 6,1 pouces.

Du nouveau service mensuel pour smartphone OLED de DSCC :

– Google Pixel 8 – 6,16″, contre 6,32″ sur le Pixel 7

– Google Pixel 8 Pro – 6,7″, identique à Pixel 7 Pro

Les deux commencent la production de panneaux en mai. —Ross Young (@DSCCRoss) 12 avril 2023

L’analyste précise également que l’écran du Pixel 8 Pro serait maintenu par rapport à celui de son homologue actuel, et que la production des nouveaux écrans débutera au mois de mai. Comme toujours, nous vous recommandons de prendre cette nouvelle avec un certain scepticisme jusqu’à ce que certains détails soient officiellement confirmés.



