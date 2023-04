Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 reçoivent une mise à jour de sécurité majeure en Europe

La mise à jour de sécurité d’avril est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en Europe avec les versions de firmware F926BXXU3EWD1 et F711BXXU4EWCC, respectivement.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est mis à jour avec le correctif de sécurité d’avril 2023

Alors que nous atteignons déjà l’équateur du mois de mars, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis 1 ou deux ans, avec le dernier correctif de sécurité Android et, aujourd’hui, presque une trentaine de mobiles de la firme coréenne ont déjà reçu cette mise à jour.

Eh bien, comme nous le dit SamMobile, le géant coréen continue de déployer [la actualización Android de abril de 2023] sur plus de smartphones dans son catalogue et les derniers appareils à recevoir ce nouveau logiciel sont les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 d’Europe.

La mise à jour Android d’avril atteint le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 sur le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 dans toutes les régions européennes, y compris la France, avec les versions de firmware F926BXXU3EWD1 et F711BXXU4EWCC, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour inclut, comment pourrait-il en être autrement, le correctif de sécurité d’avril 2023, qui corrige un total de 66 problèmes de sécurité, dont 4 correctifs Google marqués comme critiques importants et 46 hautement prioritaires. De même, ce correctif de sécurité corrige également quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des terminaux.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 sont sortis à la mi-2021 avec Android 11 à bord, début 2022 ils ont été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et après avoir reçu Android 13 il y a quelques mois, ils devraient se mettre à jour. à Android 14 avec One UI 6 plus tard cette année.

Si vous avez l’un de ces deux pliables Samsung et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Z avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :