Xiaomi améliore sa friteuse la plus réussie avec de nouvelles fonctionnalités (et oui, elle sera toujours très bon marché)

La nouvelle friteuse à air MIJIA Smart Air Fryer 4.5L de Xiaomi est désormais disponible en Chine, où elle peut être obtenue au prix de 249 yuans (environ 33 euros) pour une durée limitée.

Au premier plan, la nouvelle friteuse à air MIJIA Smart Air Fryer 4.5L de Xiaomi.

Les familles d’appareils électroménagers et de gadgets pour la maison numérique de Xiaomi continuent de se développer.Bien que Smartmi ait déjà sa marque reconnaissable de ce type de produit pour les marchés internationaux, elle continue également de lancer de nouveaux appareils de toutes sortes de plus en plus intéressants en Chine. toutes sortes d’utilisations.

Dans ce cas, grâce aux collègues de GizmoChina, nous connaissons l’évolution de la populaire friteuse à air de Xiaomi, qui vient d’être présentée directement chez les détaillants chinois au prix de 249 yuans (environ 33 euros actuellement) avec de nouvelles fonctionnalités et le même concept .

Afin de ne pas trop presser la noix de coco et d’éviter toute confusion pour les clients et les utilisateurs, la nouvelle friteuse s’appelle également MIJIA Smart Air Fryer, bien que cette fois en ajoutant le nom de famille 4.5L pour indiquer sa nouvelle capacité et se différencier au moins de la Modèles 4 litres et 6 litres qui avaient été présentés précédemment.

La nouvelle friteuse à air de Xiaomi est plus grande et peut faire plus de choses, comme frire, cuisiner, griller, cuire ou décongeler nos aliments de manière plus saine, également sans trop augmenter un prix extrêmement attractif.

Ce nouveau modèle présente des améliorations très significatives par rapport au précédent, à commencer par le fait que son récipient de cuisson a une plus grande capacité, jusqu’à 4,5 litres, profitant également d’une technologie de circulation d’air chaud améliorée qui permet une cuisson à 360 degrés beaucoup plus efficace. .

Désormais, le chauffage des aliments est uniforme grâce à sa circulation d’air tridimensionnelle et à un panier de friture cyclonique qui guide l’air chaud vers le bas, tandis que les saveurs sont davantage obtenues en éliminant l’excès de graisse et en cuisant les aliments en les laissant croustillants à l’extérieur. et plus doux à l’intérieur.

MIJIA Smart Air Fryer 4.5L, galerie de photos

Parmi les nouvelles possibilités offertes par la MIJIA Smart Air Fryer 4.5L, il y a la possibilité de cuire des gâteaux, ainsi que de faire frire des pommes de terre, des steaks, du poulet et bien d’autres aliments de manière beaucoup plus saine. Sans surprise, cette friteuse à air est capable de cuire, frire, rôtir, cuire ou décongeler nos aliments sans avoir besoin de plus d’ustensiles, ce qui rend la cuisson beaucoup plus facile.

Non seulement cela, mais ses possibilités ont été étendues pour permettre également la fermentation des yaourts, avec plusieurs recettes prédéfinies et un contrôle total d’une seule touche via son écran tactile intelligent.

Comme tous les gadgets MIJIA, il est également compatible avec l’écosystème de la maison intelligente de Xiaomi, permettant la configuration et le contrôle depuis le smartphone, ainsi que l’intégration de commandes vocales à l’aide de XiaoAI et d’un mode de fonction simple adapté aux enfants.

Pour l’instant, il n’y a pas de dates de disponibilité mondiales, mais la friteuse MIJIA Smart Air Fryer 4.5L peut être achetée chez Jingdong et d’autres détaillants chinois à un prix imbattable qui n’est que légèrement supérieur à 30 euros… Son rapport entre prix et performances ne peut pas être à se rétablir!

