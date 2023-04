On pensait que c’était fini et Samsung secoue à nouveau l’arbre : sérieusement un Exynos 2400 ?

Les ‘leakers’ affirment que le géant sud-coréen a repris confiance en son Samsung Exynos, car il aurait un nouveau processus de production en main pour concurrencer TSMC.

Les Samsung Exynos haut de gamme n’étaient pas morts, ils faisaient juste la fête…

La chose à propos de Samsung et de ses puces Exynos est en passe de devenir le feuilleton de la décennie, du moins si nous parlons de la coupe la plus premium et la plus performante. Pas en vain, c’est que pendant que les utilisateurs poursuivaient Samsung pour faire oublier ses puces afin d’avoir le meilleur Qualcomm Snadpragon au niveau mondial, le géant de Séoul continuait de miser sur une meilleure maîtrise de sa logistique et de ses composants en installant des puces Exynos qui n’ont jamais atteint le niveau requis pour marchés sélectionnés.

Les choses ont changé en 2023 avec le Galaxy S23, qui s’est définitivement engagé auprès de Qualcomm, également avec une plate-forme exclusive « Snapdragon for Galaxy » qui, selon nous, durera dans le temps et qui, nous l’espérons, sera le cas, même si Samsung continue de faire ses premiers pas. avec les Exynos et anticipant le futur modèle 2024 avec une nouvelle technologie de fabrication plus moderne et compétitive, bien que personne ne veuille l’essayer sur un hypothétique Galaxy S24.

Que Samsung fabrique un Exynos 2400 nous semble parfait, en fait, mais l’idéal serait de le voir dans d’autres appareils tels que certains Galaxy Tabs 2024 ou des modèles de la famille Galaxy Z, laissant les meilleurs composants de l’industrie pour les téléphones phares qui , Nous supposons que ce ne seront pas les chipsets propriétaires de Samsung, quelle que soit la quantité de nouvelles technologies qu’ils mettent en œuvre.

Le géant Samsung prépare une nouvelle génération de haut niveau de ses puces Exynos, qui devrait lancer la technologie FoWLP avec une meilleure intégration de tous les composants, plus d’efficacité et le premier processeur à 10 cœurs pour les appareils mobiles.

Nous savions en tout cas que le retrait de 2023 n’était pas tel, mais plutôt un pas en arrière pour faire un bond en avant, il n’est donc pas surprenant que Samsung et sa division semi-conducteurs continuent de travailler sur les processeurs du futur. Ce qui nous surprend le plus, c’est de revoir un modèle performant en si peu de temps, qui pourrait également être réinstallé dans les Galaxy S européens.

En cas de tournant, il peut y avoir de nouveaux noms commerciaux, même si pour l’instant nous allons l’appeler Samsung Exynos 2400 suivant une logique évolutive. Les leakers affirment également que ces nouveaux processeurs disposeraient d’une nouvelle technologie de production, pas encore de 3 nanomètres avec la technologie GAA (Gate-All-Around), mais prête à concurrencer de manière plus fiable la lithographie 4 nanomètres à succès. et MediaTek.

Samsung Electronics prévoit d’appliquer le conditionnement WLP à son processeur mobile, Exynos, au quatrième trimestre de cette année.

L’idée de Samsung s’articule autour de la nomenclature FoWLP (ou ‘Fan-out Wafer Level Packaging’), qui n’a pas été trop expliquée mais qui devrait garantir des avantages significatifs par rapport aux lithographies actuelles, puisqu’elle ne nécessite pas de PCB pour le packaging du chipset, les composants étant montés directement sur des tranches de silicium. Cela permet de réduire la taille physique de la puce et d’optimiser les rendements électriques et thermiques, avec une meilleure intégration de tous les composants.

En ce qui concerne l’architecture, soyez prudent ici, car nous parlons du premier chiset avec un processeur à 10 cœurs pour les appareils mobiles, avec un cœur ARM Cortex-X4 hautes performances, deux Cortex-A720 également hautes performances, trois autres Cortex- A720 configuré à faible puissance et quatre Cortex-A520 plus restreints et peu de dépenses pour les tâches à faibles exigences. Les vitesses d’horloge et le GPU choisi ne sont pas connus pour l’instant, il devrait s’agir d’un AMD Xclipse.

Maintenant, nous devons attendre en croisant les doigts pour que, si cette puce atteigne le Galaxy S24 européen, ce sera au ‘Snapdragon 8 Gen3 pour Galaxy’ que nous verrons aux États-Unis et en Asie, même si nous commencerons à priez pour que Samsung suive la logique et testez d’abord ces processeurs sur des appareils moins importants.



