Ce Redmi est au top depuis 2 ans et vient d’être mis à jour vers MUI 14

Encore une fois contre toute attente et sans que personne ne le voie venir, Xiaomi a ajouté un autre appareil à la liste de ceux qui se mettent à jour vers MIUI 14.

Image du Redmi Note 9T.

Xiaomi continue d’inclure des modèles qui ne figuraient pas dans la liste des appareils qui se mettent à jour vers MIUI 14. Nous avons récemment appris que, contre toute attente, le Redmi Note 9 Pro et le POCO F2 Pro mis à jour vers MIUI 14 avec Android 12 et Merci à MIUI .es, nous pouvons confirmer qu’il existe un autre appareil sur la liste de ceux qui sont mis à jour.

Selon les informations parues sur la chaîne Telegram, le Redmi Note 9T est mis à jour vers MIUI 14 dans sa version européenne bien que, comme nous l’avons vu en parlant de la mise à jour du Redmi Note 9 Pro et du POCO F2 Pro, il s’agit d’une ROM basé sur Android 12 et non sur Android 13, donc certaines nouvelles n’atteindront pas ce téléphone.

Améliorations des performances et de la stabilité

Quelque chose que nous avons déjà vu dans les autres modèles qui ont reçu MIUI 14 et Android 12, c’est qu’avec cette mise à jour, le décalage est considérablement réduit, les performances générales ont été améliorées et la stabilité du système d’exploitation a été améliorée. Ces améliorations de la qualité de vie contribueront à rendre votre téléphone utilisable plus longtemps.

La mise à jour en question porte le numéro de version V14.0.3.0.SJEEUXM et, en théorie, elle peut déjà être téléchargée depuis les paramètres de votre Redmi Note 9T. Aussi, à la fin de l’article, nous vous laisserons un bouton à partir duquel vous pourrez télécharger la ROM pour l’installer manuellement sur votre téléphone si vous ne voulez pas attendre.

Quoi qu’il en soit, MIUI 14 continue d’atteindre de nouveaux appareils, bien que ce ne soit pas avec la liste complète des nouvelles que ceux qui reçoivent Android 13 recevront, mais nous espérons qu’au moins la disparition du bloatware et le retour du coffre-fort d’applications fera une apparition dans cette mise à jour.

Pour l’instant, il semble que Xiaomi imite (au moins en partie) une partie de la stratégie de Samsung. Nous espérons que l’exemple se répandra et que vous déciderez d’apporter MIUI 14 à plus d’appareils, même si c’est avec Android 12.

Télécharger MIUI 14 pour Redmi Note 9T (version européenne)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :