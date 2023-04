Les 7 meilleures applications pour Mastodon que vous pouvez installer sur Android

Nous vous disons quelles sont les meilleures applications pour avoir Mastodon sur Android sans problème.

Il existe de nombreuses applications qui permettent d’utiliser Mastodon sur Android

Aujourd’hui, pratiquement chacun d’entre nous sait déjà ce qu’est Mastodon. Un réseau social qui est venu combler le vide laissé par Twitter en raison de la façon dont ce réseau social est devenu chaotique après l’achat par Elon Musk. Cette application n’avait pas d’application Android officielle à l’origine, il était donc assez difficile de se connecter. Il est arrivé récemment, mais il est vrai que des dizaines d’applications mobiles ont vu le jour qui permettent officieusement d’utiliser Mastodon, puisque ce réseau social est open source. Ainsi, nous allons voir quelles sont les meilleures applications qui existent actuellement. Cette fois on ne parlera pas d’Ivory for Mastodon, puisqu’on en parlait déjà à l’époque.

Mastodon, l’application officielle

Autres applications Mastodon

Jusqu’à très récemment, Mastodon n’avait pas d’application Android officielle. Cependant, maintenant c’est le cas, nous pouvons donc profiter d’une application vraiment propre, belle et utile. Il a toutes les fonctionnalités que vous attendez de lui, nous pouvons parler à d’autres serveurs Mastodon, basculer entre différentes salles et l’utiliser comme s’il était exactement le même que Twitter, c’est donc une excellente application et mérite d’être utilisée.

Cependant, il existe d’autres applications qui intègrent également ces types de fonctions et même les étendent encore plus loin. Chose que nous verrons dans la section suivante.

Téléchargez Mastodon depuis le Google Play Store

Outre l’application officielle Mastodon, nous en trouvons de nombreuses autres qui servent à nous faciliter la vie. Beaucoup d’entre eux intègrent des fonctions que l’application officielle n’a pas, ils servent même de hub, de centre de rencontre pour de nombreuses autres applications qui font partie du fediverso.

Fedilab

mégalodon

Sonnerie de métro

Toot

Tusky

Twidere

Examinons de près ces applications.

Fedilab

Fedilab est une application qui nous permet d’accéder à de nombreux réseaux sociaux de Fediverso. Parmi eux, Mastodon. Pour cette raison, ce n’est pas une application conçue exclusivement pour le réseau social du mastodonte, mais elle nous permet de l’avoir et d’utiliser toutes ses fonctions d’une manière vraiment intéressante. Parmi les choses les plus intéressantes qu’il doit apporter, nous trouvons:

Compatibilité avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Friendica.

Vous permet de créer des chronologies exclusives pour l’art.

Nous pouvons également créer des timelines exclusives pour la vidéo.

Vous permet de programmer des messages.

Téléchargez Mastodon depuis le Google Play Store

mégalodon

Il s’agit d’une mégafaune éteinte. Megalodon est un fork de Mastodon qui nous apporte des fonctionnalités totalement exclusives. Ainsi, c’est comme le « Tweetdeck » de Mastodon, puisqu’il s’agit d’une application exacte à l’officiel mais il améliore certains aspects qui manquent à l’autre. Dans celui-ci, nous pouvons faire ce qui suit:

Vous pouvez publier en secret, sans que personne sur votre fil ne le voie, même s’il vous suit.

Créez des calendriers personnalisés en fonction de vos intérêts.

Modifiez vos ‘Toots’.

Basculez entre différents thèmes.

Téléchargez Megalodon depuis le Google Play Store

Sonnerie de métro

L’une des préférées au Japon, cette application nous permet de profiter de Mastodon horizontalement, comme s’il s’agissait de Tweetdeck. Ainsi, nous pouvons définir des onglets ou nous déplacer latéralement vers les différents flux dont nous disposons. C’est un pari très intéressant, mais la vérité est qu’au-delà de cela, il n’inclut pas plus de fonctionnalités différentes de celles habituelles dans toutes les applications Mastodon pour Android.

Téléchargez Subway Tooter depuis le Google Play Store

Siffler

Toot est une application conçue pour le marché chinois. Il a rapidement évolué et est devenu une très bonne option pour ceux qui recherchent une application entièrement open source et qui nous permet un accès illimité à l’application et à sa configuration. Dans d’autres aspects, ce n’est pas que cela fasse une grande différence avec le reste, mais c’est quand même un pari intéressant car totalement modifiable.

Téléchargez Toot depuis le Google Play Store

Tusky

Avec Tusky, nous trouvons l’un des clients Android les plus solides pour Mastodon. Beau, utile, fonctionnel et hautement personnalisable, Tusky réunit tout le confort que l’on peut attendre d’une application de ce style. Cela peut être un peu déroutant à utiliser sur votre système de navigation. Comme la plupart de celles avec lesquelles nous traitons actuellement, il s’agit d’une application solide et entièrement open source, vous pouvez donc en faire ce que vous voulez.

C’est l’une des applications les plus puissantes du marché Mastodon.

C’est très bon visage

Téléchargez Tusky depuis le Google Play Store

Twidere

Soyez prudent car ici nous avons un client total. Cela nous permet d’utiliser à la fois Twitter et Mastodon, c’est donc une option brutale pour ceux qui cherchent à utiliser les deux réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas choisir entre l’un ou l’autre parce que vous appréciez les points des deux, c’est une option incroyablement intéressante.

Nous pouvons utiliser à la fois Twitter et Mastodon.

Il nous permet de récupérer certaines fonctions classiques de Twitter.

Téléchargez Twidere depuis le Google Play Store

