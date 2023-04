La seule application de calculatrice dont vous avez besoin est de Xiaomi et elle est entièrement gratuite et sans publicité

Les calculatrices nous sauvent la vie à de nombreuses reprises, mais celle-ci nous rendra la vie encore plus facile.

C’est la calculatrice que Xiaomi a fabriquée, et elle est parfaite

Cette calculatrice Xiaomi contient de nombreuses astuces que vous ne connaissez peut-être même pas encore. Pour cette raison, il est très bon et il est vraiment complet, bien plus que d’autres, y compris celui qui vient par défaut dans Android. Donc, si vous souhaitez vous en procurer, nous allons ici vous dire quels sont les facteurs déterminants pour le télécharger et comment vous pouvez le faire de manière totalement gratuite et sans publicité. C’est l’une des nombreuses astuces des téléphones Xiaomi mais on peut en profiter sur n’importe quel téléphone Android.

Calculatrice, la meilleure application de calculatrice est de Xiaomi

Il peut sembler que cette application n’a pas grand-chose à nous dire, mais la vérité est que c’est tout le contraire. Il a des fonctions infinies que beaucoup d’autres ne pensent même pas à mettre en œuvre. De cette façon, nous sommes devant celui qui pose un facteur différentiel très important. C’est pourquoi il est très intéressant que nous mettions la main sur cette application.

Ce sont tous les types de calcul qui incluent :

Calculatrice basique : la calculatrice classique que l’on retrouve dans notre téléphone.

Calculatrice scientifique : une calculatrice plus avancée pour la trigonométrie et les logarithmes.

Convertisseur de devises : si nous partons à l’étranger, nous pouvons donc connaître le taux de change.

Calculatrice de prêt/hypothèque : pour savoir quelle sera votre prochaine échéance hypothécaire.

Convertisseurs : pour basculer entre différents systèmes métriques. Très intéressant si nous avons besoin de savoir rapidement combien pèse une livre ou combien font 10 pouces.

Calculateur d’âge : pour calculer votre âge avec précision, particulièrement utile pour les personnes originaires d’Asie.

Calculateur d’indice de masse corporelle : découvrez quelle est votre masse corporelle pour connaître l’état de votre corps.

Calculateur de réduction : il est essentiellement utilisé pour savoir combien d’argent vous réduisez sur ce produit en vente.

Calculateur de date : vous indique la différence entre différentes dates.

Pour cette raison, c’est une application qui nous permettra de faire des choses que nous n’aurions jamais imaginées pouvoir faire en une seule. Y compris certaines choses pour le gymnase, et même pour se préparer au voyage occasionnel.

Mieux encore, cette application est totalement gratuite et ne contient aucune publicité. Oui, vous avez bien lu. Si vous n’avez pas de téléphone Xiaomi, vous pouvez toujours le télécharger et cela vous facilitera grandement la vie. La vérité est qu’elle est très utile, vous apprécierez donc d’avoir ce type d’application sur votre mobile. Comme vous vous en doutez, cette application n’est pas disponible pour iOS.

Téléchargez « Calculatrice » depuis le Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :