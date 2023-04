Grande nouvelle: Xiaomi commence officiellement à déployer la mise à jour de MIUI 14 en Europe pour sa famille Xiaomi Mi 10

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà si vous nous lisez régulièrement, Xiaomi a confirmé en mars dernier que tout au long du mois d’avril, nous allions pouvoir profiter de la mise à jour de MIUI 14 pour la famille Xiaomi Mi 10 en Chine, ce qui s’est passé il y a peu il y a des semaines.

Eh bien, malgré le fait que cette même mise à jour devait prendre un certain temps pour atteindre l’Europe, la bonne nouvelle est que Xiaomi a décidé de commencer officiellement son déploiement, et l’a fait en présentant la ROM européenne MIUI 14. pour le Xiaomi Mi 10 Pro, que nous pouvons déjà tester sur nos ordinateurs tant que nous sommes des utilisateurs de Mi Pilot.

Le Xiaomi Mi 10 Pro, le premier de la famille à recevoir MIUI 14 en Europe

Dans ce cas, comme nous avons pu l’apprendre grâce à MIUIes, le Xiaomi Mi 10 Pro commence à recevoir la version V14.0.1.0.TJAEUXM, une ROM européenne qui apporte avec elle la dernière version d’Android 13 et que vous pouvez maintenant téléchargez et essayez dans votre terminal tant que vous êtes enregistré dans ce programme My Pilot que nous avons mentionné précédemment.

Mieux encore, cet appareil pourra profiter de chacune des innovations mises en œuvre par Xiaomi dans sa dernière mise à jour et suivre les mobiles les plus récents de la marque en termes de performances et de fonctionnalités, ce qui est une excellente nouvelle si l’on prend en compte compte le temps que ce smartphone a été avec nous.

En ce qui concerne la version stable de ce logiciel, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques semaines avant que Xiaomi ne décide de le publier officiellement afin que nous puissions l’installer normalement sur notre Mi 10 Pro. La bonne chose est qu’au moins nous avons déjà la certitude que il arrivera, quelque chose pour lequel nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps que prévu initialement.

source | MIUI

