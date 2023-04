Hausse épique des ventes de PC, en particulier pour Apple, qui chute de plus de 40 %

L’industrie des ordinateurs personnels subit également de manière négative la situation mondiale turbulente. De toute l’industrie, Apple est le plus gros succès en termes de ventes.

Les ordinateurs Apple sont les plus touchés par la situation actuelle du marché.

Nous savons avec certitude que l’industrie mobile n’est pas à son meilleur, mais l’industrie informatique ne traverse pas non plus des moments faciles. Les téléphones portables traversent l’une de leurs transes les plus dures depuis 2013, tandis que les principaux fabricants d’ordinateurs ont également connu une baisse considérable par rapport à 2022.

C’est ce qu’ils nous disent de Gizmchina, où ils ont publié les chiffres d’une industrie dans laquelle tous les fabricants ont vu comment leur croissance par rapport à l’année précédente a diminué. Le plus touché est Apple, avec une baisse de plus de 40% par rapport au premier trimestre 2022.

Une autre industrie affectée par la situation mondiale

Le marché des PC se répartit comme suit selon les informations publiées :

Lenovo est en tête avec une part de marché de 22,4 %. Sa croissance a chuté de 30,3% par rapport au premier trimestre 2022.

HP est en seconde position avec 21,1% du total. Ils ont connu une baisse de 24,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Dell occupe la dernière marche du podium avec une part de 16,7 %. Sa chute est de 31 %.

Apple occupe la quatrième place, avec une part de 7,2 % et une croissance négative de 40,5 %.

ASUS se classe cinquième avec 6,8 % et une baisse du marché de 30,3 %.

Le reste des marques se partagent les 25,9 % restants du marché et, à elles toutes, elles ont chuté de 26 %.

Tim Cook, PDG d’Apple, a reconnu que la situation macroéconomique mondiale avait affecté négativement l’entreprise, provoquant une baisse significative des ventes d’iPhone, de Mac et d’Apple Watch dans le monde. Malgré tout, l’iPhone ne s’en sort pas mal du tout. Ils ont même dépassé Samsung sur le marché mondial.

Les analystes du marché soulignent que la baisse des ventes marque la fin de la demande de l’ère COVID, ce qui implique un retour temporaire aux schémas pré-pandémiques. On dit que les principaux fabricants d’ordinateurs ont encore beaucoup de stock à écouler, ce qui changera vers le milieu de cette année.

Un rebond de la croissance est également prévu d’ici la fin de 2023. Selon les chercheurs d’IDC, les grandes marques de PC ont désormais la possibilité de réévaluer leurs plans et de corriger les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Apple en a déjà pris acte et s’est mis au travail : il a commencé à inciter ses assembleurs et fournisseurs à délocaliser leurs opérations hors de Chine. Cette décision pourrait être très bénéfique pour ceux de Cupertino à long terme, mais très probablement dans son prochain rapport sur les résultats (qui sera présenté le 4 mai), ses actionnaires auront une mauvaise surprise.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :