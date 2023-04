Les applications Windows Android sont mises à jour avec l’une de ses fonctions les plus demandées

Le mode Image dans l’image arrive dans l’écosystème d’applications Android pour Windows.

Windows 11 vous permet d’installer des applications Android sur votre PC via l’Amazon Appstore

Au dernier trimestre 2021, Microsoft a lancé la nouvelle version de son système d’exploitation de bureau, Windows 11, une variante qui est sans doute la plus disruptive de ces dernières années, car elle comprend une série de nouveautés, dont Il faut souligner la possibilité d’installer Android applications.

Petit à petit, Microsoft améliore cette fonctionnalité et, en ce sens, le média spécialisé 9to5Google vient de confirmer que les applications Android pour Windows ont été mises à jour avec l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs.

Le mode image dans l’image arrive sur les applications Android de Windows 11

WSA ou Windows Subsystem for Android est une plate-forme qui permet aux développeurs de porter des applications Android sur Windows 11 et aux utilisateurs de les télécharger et de les installer sur leurs ordinateurs via Amazon Appstore.

Depuis la sortie d’Android, le WSA a reçu différentes mises à jour et la dernière, dont le numéro de version est 2303.40000.3.0, inclut le mode Picture in Picture, une fonctionnalité pratique qui vous permettra d’ouvrir n’importe quelle application Android dans une fenêtre séparée à l’intérieur du bureau.

C’est quelque chose de vraiment utile, surtout si l’on tient compte du fait que de nombreuses applications Android pour Windows occupent un espace fixe sur le bureau et grâce à cette fonction, vous pourrez les utiliser en même temps que d’autres applications Windows natives.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté, puisque la nouvelle version de WSA intègre également un nouveau mode « d’exécution partielle » qui permet aux applications de fonctionner avec des ressources de base et, par conséquent, au PC de démarrer plus rapidement.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que cette nouvelle version du sous-système Windows pour Android n’est disponible, à partir d’aujourd’hui, que pour les Windows Insiders, donc si vous n’êtes pas dans ledit programme, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour pouvoir profitez-en ces fonctionnalités dans Windows 11.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :