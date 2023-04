Le Xiaomi 13 Ultra veut être le roi de la photographie : ce sont les premières images qui montrent de quoi il est capable

L’un des meilleurs téléphones Xiaomi de cette année est sur le point d’arriver. Après le lancement des incroyables Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, la famille s’agrandit et l’entreprise s’apprête à présenter au monde son Xiaomi 13 Ultra, qui se positionnera comme l’un des plus puissants du marché.

Cette date est déjà très proche : ce sera le 18 avril quand nous rencontrerons cette bête, dont le principal point fort sera la photographie. Pour vous mettre un peu en appétit, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a voulu partager les compétences photographiques du Xiaomi 13 Ultra avec quelques images.

L’excellence sans limite du Xiaomi 13 Ultra

Peu de détails sont connus sur cet impressionnant nouveau Xiaomi, au-delà du fait que son module caméra sera le rival pour battre les principales marques. Cela sera possible grâce à la collaboration avec Leica, qui a commencé avec le Xiaomi 12S Ultra, et qui se poursuit maintenant avec ce Xiaomi 13 Ultra.

Se préparant pour son lancement la semaine prochaine, Lei Jun a partagé quelques photos prises avec le Xaiomi 13 Ultra via Weibo. Comme d’habitude dans ce type de mobile de la plus haute gamme de Xiaomi, les images sont incroyables.

On voit des compositions de toutes sortes : des portraits, des prises de vue en contre-jour pour faire ressortir le HDR, de la photographie de nuit… le Xiaomi 13 Ultra peut tout gérer, et ce n’est pas étonnant. La barre est déjà très haute avec le Xiaomi 12S Ultra, qui embarque un capteur principal d’un pouce de 50 MP, ainsi que deux capteurs de 48 MP et un capteur de profondeur.

Par conséquent, le nouveau Xiaomi 13 Ultra doit, au minimum, équiper ces spécifications, et à en juger par la qualité de ces images, il les dépassera très probablement même. De plus, même Leica a récemment rencontré Xiaomi pour en savoir plus sur les qualités de cet appareil.

Il reste moins d’une semaine pour le savoir, et ce sera alors que nous saurons tout ce dont le Xiaomi 13 Ultra sera capable, qui atteindra enfin le marché français. Jusque-là, nous resterons à l’écoute au cas où Xiaomi déciderait de partager d’autres images ou même le design de l’impressionnant nouveau Xiaomi 13 Ultra.

source | Weibo

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :