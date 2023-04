Xiaomi remet ça : son meilleur robot aspirateur touche le fond

L’appareil de nettoyage autonome le plus puissant du catalogue du constructeur chinois est très proche.

Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est le robot avec le meilleur rapport autonomie-puissance du marché.

Aujourd’hui, je vous présente le robot aspirateur et nettoyeur de sol Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, un produit qui va révolutionner la façon dont vous nettoyez votre maison. Si vous voulez avoir une maison propre sans effort avec des résultats impeccables, ce robot est la solution parfaite. Ne manquez pas l’occasion d’obtenir le vôtre aujourd’hui à un prix d’offre incroyable de seulement 449,99 euros 259,99 sur Amazon en blanc.

Sur Amazon, c’est le prix le plus bas pour lequel je l’ai vu, mais les 279,99 euros de Worten ne sont pas mal non plus. Sur le site Xiaomi, ils l’ont pour 449,99 euros et dans PcComponentes pour 311 euros en noir. Achetez l’un des meilleurs gadgets de nettoyage du catalogue Xiaomi.

Xiaomi Robot Aspirateur-Vadrouille 2 Pro

Obtenez un puissant aspirateur robot Xiaomi avec près de 200 euros de réduction

Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est le robot aspirateur et nettoyeur de sol le plus abouti de la marque Xiaomi, un poil plus que le Vacuum-Mop 2S que nous avons pu tester. Son puissant moteur d’aspiration de 3000 PA est capable d’aspirer tout type de saleté, même sur les tapis et les moquettes, laissant vos sols impeccables en un rien de temps. De plus, sa batterie de 5200 mAh vous permettra de nettoyer jusqu’à 150 mètres carrés sur une seule charge, couvrant de grands espaces de votre maison sans avoir besoin de recharger.

Le véritable joyau de la couronne du Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est son système de navigation laser LDS de haute précision. Ce système de cartographie intelligente scanne votre maison en temps réel, créant un plan détaillé de chaque pièce. De cette façon, le robot peut planifier l’itinéraire de nettoyage le plus efficace, en évitant les obstacles et en s’assurant qu’aucune zone ne reste sale.

L’application gratuite Mi Home vous permet de contrôler le robot à distance depuis votre smartphone. Avec l’application, vous pouvez programmer le robot pour qu’il nettoie votre maison à tout moment de la journée, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. De plus, l’application vous permet de personnaliser le nettoyage en fonction de vos besoins, en établissant des zones de nettoyage et des limites virtuelles pour empêcher le robot de nettoyer les zones que vous ne souhaitez pas. Vous pouvez également le lier à Amazon Alexa et contrôler le robot avec votre voix et un appareil Echo.

En plus d’être un robot aspirateur, le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro dispose également d’une fonction de nettoyage. Avec son réservoir d’eau indépendant et son système de nettoyage de haute précision, le robot est capable de nettoyer et de nettoyer vos sols en même temps, les laissant impeccables et brillants. De plus, son bac à poussière de 500 ml permet au robot d’effectuer plusieurs nettoyages avant de devoir être vidé.

Xiaomi Robot Aspirateur-Vadrouille 2 Pro

Un autre grand avantage du Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est la possibilité de renouveler certaines parties du robot comme les brosses ou les rouleaux. Cela indique que vous n’aurez pas à acheter un nouvel aspirateur robot chaque fois que ces pièces s’usent. Au lieu de cela, vous pouvez acheter les pièces de rechange dont vous avez besoin et les changer vous-même, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent sur les réparations.

