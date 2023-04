WhatsApp annonce 3 nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité de votre compte

WhatsApp a annoncé l’arrivée de trois nouvelles mesures de protection sur l’application qui promettent de protéger votre compte.

L’interface des nouvelles fonctionnalités de protection disponibles dans WhatsApp

Il existe différentes méthodes pour protéger un compte WhatsApp et protéger à tout moment les conversations, les messages, les photos et les contacts. De nombreuses mesures sont proposées par WhatsApp lui-même, et d’autres nécessitent des efforts de la part des utilisateurs. De plus, l’application est mise à jour de temps à autre pour introduire de nouvelles mesures de protection.

Aujourd’hui est l’un de ces jours. Via son blog officiel, WhatsApp a annoncé l’arrivée de trois nouvelles mesures de protection visant à sécuriser les comptes des utilisateurs. Passons en revue toutes les nouvelles.

WhatsApp veut garder votre compte en sécurité et a 3 nouvelles mesures pour y parvenir

Deux des mesures annoncées par WhatsApp visent à sécuriser le processus de changement d’appareil. Lors d’un changement de mobile, il est nécessaire de se déconnecter de WhatsApp sur l’ancien mobile pour se connecter au nouveau. En ce sens, WhatsApp introduit la fonction « Account Protection », qui consiste à ajouter une double vérification, afin que l’utilisateur reçoive un avis sur l’ancien appareil, où il devra accepter manuellement s’il souhaite transférer le compte vers le nouvelle borne.

D’autre part, WhatsApp introduit la fonctionnalité appelée « Vérification de l’appareil ». Cet outil fonctionne sans intervention de l’utilisateur grâce à des vérifications qui permettent d’authentifier le compte pour le protéger en cas de compromission de l’appareil. Sur son blog d’ingénierie, Meta explique en détail le fonctionnement de ce système basé sur des jetons et nécessite un « défi de vérification » qui se déroule dans le dos de l’utilisateur.

Enfin, des « codes de sécurité automatiques » ont été ajoutés. Il s’agit d’un outil basé sur les codes de sécurité déjà mythiques qui apparaissent dans les chats WhatsApp, ce qui rend la vérification des codes de vérification plus accessible. Voici comment l’entreprise elle-même l’explique:

« Pour rendre ce processus plus facile et plus accessible à tous, nous mettons en place une fonctionnalité de sécurité basée sur le processus appelée » Key Transparency « qui vous permet de vérifier automatiquement que vous disposez d’une connexion sécurisée. Cela indique pour vous que lorsque vous le faites En cliquant sur l’onglet de cryptage, vous pouvez immédiatement vérifier que votre conversation personnelle est protégée. »

Les trois nouvelles mesures qui arriveront sur WhatsApp au cours des prochains mois. La société recommande également de prendre d’autres mesures telles que l’activation de la vérification en deux étapes et l’utilisation de sauvegardes cryptées de bout en bout.

