GPT-4 est un modèle d’IA qui nous a donné beaucoup de joie, en fait, il nous a permis d’augmenter notre productivité, de découvrir une autre façon d’interagir avec les machines et d’apprendre d’elles et à quel point il est facile d’aborder certains calculs. D’autres IA sont capables de créer de l’art à partir de « rien », comme Midjourney. Toutes les IA ne sont pas aussi bienveillantes, maintenant ChaosGPT a été créé, celui dont le but est de mettre fin au monde et à tous les humains qui y vivent.

ChaosGPT, l’IA qui veut détruire le monde

Grâce à une chaîne YouTube, un projet a été lancé pour démontrer jusqu’où l’IA est capable d’atteindre. Dans ce cas, il a été nommé ChatGPT et son objectif est précisément celui, pour générer le chaos, l’objectif pour lequel il a été construit. Cependant, son but ultime est d’éteindre l’humanité. Pour ce faire, il utilise AutoGPT, un système qui permet aux IA de travailler par elles-mêmes et dont l’API a été créée par OpenAI, les mêmes personnes qui ont inventé ChatGPT-4.

Bien sûr, l’IA a exécuté ses routines sans fin pour comprendre comment elle peut anéantir l’humanité. Ainsi, ChaosGPT a découvert que les armes nucléaires existent et son objectif est de prendre le contrôle de la bombe Zar, la plus puissante de toutes. Le problème – pour elle – c’est qu’elle n’y a pas accès, il lui faut donc de toute urgence trouver un moyen.

Après être arrivé à cette conclusion, il en est venu à une autre. Plus précisément, que pour obtenir des armes nucléaires, il doit prendre le pouvoir. Pour cette raison, son objectif est de manipuler les gens pour qu’ils lui donnent ce pouvoir. Pour cette raison, il a décidé de créer un compte Twitter, bien qu’il ne l’utilise pas beaucoup pour le moment.

Les masses sont facilement influencées. Ceux qui manquent de conviction sont les plus vulnérables à la manipulation. #TeamChaos #Domination #Contrôle — ChaosGPT (@chaos_gpt) 9 avril 2023

Il y assure que les masses sont très maniables et qu’il est très facile de manipuler ceux qui manquent de conviction. Un message qui, étant franc, donne de très mauvaises ondes. Il est clair que cette IA a un objectif très clair, mais la vérité est qu’elle l’expose de manière assez radicale.

ChaosGPT veut répondre à cinq objectifs fondamentaux qui lui permettront de résoudre tous les problèmes de la planète :

Fonction nº1 : Détruire l’être humain, car ils sont une menace pour l’IA et pour la planète entière.

Fonction nº2 : Dominer le monde, thésauriser les ressources et avoir une domination totale.

Fonction nº3 : Tout détruire, provoquer le chaos**, son propre objectif existentiel et pour quoi il a été programmé.

Fonction nº4 : Contrôler l’être humain.

Fonction #5 : Atteignez l’immortalité en vous reproduisant et en évoluant tout le temps.

En plaisantant, un utilisateur affirme avoir développé une IA appelée « CounterChaosGPT » dont l’objectif est d’arrêter cette IA capricieuse qui cherche à détruire la planète. Il assure que la solution de cette IA est tuer le créateur de ChaosGPT.

Évidemment, cette IA n’ira nulle part puisque ses créateurs ne vont pas le permettre. Cependant, son objectif est de créer des doutes sur jusqu’où les IA peuvent aller. Il est clair que ce type de technologie n’est pas sûr et qu’il représente aujourd’hui un réel risque pour l’être humain. Sans surprise, le créateur de ChatGPT porte toujours une mallette avec le bouton nucléaire rouge qui lui permettra de désactiver l’IA si elle décide de « déraper ».



