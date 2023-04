Les iPhones fabriqués en Inde triplent, alors qu’Apple transfère davantage de production de Chine

La valeur des iPhones fabriqués en Inde a triplé au cours du dernier exercice d’Apple, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, qui indique que le pays représentait 7 milliards de dollars des smartphones de l’entreprise.

Cela représente une augmentation encore plus importante du pourcentage d’iPhones fabriqués en Inde, de seulement 1 % en 2021 à près de 7 % aujourd’hui…

Arrière-plan

La nécessité pour Apple de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication est claire depuis de nombreuses années, mais l’impact de la pandémie sur la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde a vraiment souligné le problème. On estime que la perturbation liée au COVID-19 a coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Un rapport de l’année dernière a suggéré qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un rapport ultérieur a indiqué que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027.

Apple a commencé lentement, ses fournisseurs ne fabriquant à l’origine que l’iPhone SE de première génération dans le pays, et uniquement des modèles destinés à la vente locale. Aujourd’hui, même certains des derniers modèles d’iPhone 14 sont fabriqués en Inde, et un pourcentage croissant de la production est exporté pour être vendu aux États-Unis et ailleurs.

Pour l’iPhone 15, Apple espère que l’assemblage commencera simultanément en Chine et en Inde. Nous avons appris le mois dernier qu’une nouvelle usine Foxconn en Inde devrait représenter environ la moitié de la taille de l’immense usine d’assemblage d’iPhone à Zhengzhou, en Chine, familièrement connue sous le nom d’iPhone City.

Croissance des iPhones fabriqués en Inde

Bloomberg rapporte qu’Apple a fait beaucoup de progrès au cours des deux dernières années.

Apple Inc. a assemblé pour plus de 7 milliards de dollars d’iPhones en Inde l’année dernière, triplant la production dans l’arène des smartphones à la croissance la plus rapide au monde après avoir accéléré son déplacement au-delà de la Chine. La société américaine fabrique désormais près de 7% de ses iPhones en Inde grâce à des partenaires en expansion allant de Foxconn Technology Group à Pegatron Corp., ont déclaré des personnes proches du dossier. C’est un bond significatif pour l’Inde, qui représentait environ 1% des iPhones du monde en 2021.

Sur ces 7 milliards de dollars, la majorité – représentant environ 5 milliards de dollars – a été exportée.

Parallèlement à l’augmentation des exportations, Apple vend également plus de ses produits que jamais en Inde. Un récent rapport d’information sur le marché indique que les expéditions d’iPad en Inde ont plus que doublé au cours du dernier trimestre de l’année dernière.

Après de nombreuses années de planification et de négociations, les deux premiers Apple Stores en Inde devraient ouvrir la semaine prochaine – avec quelque 22 marques concurrentes interdites d’une zone d’exclusion autour d’au moins l’une d’entre elles.

Photo : Yash Bhardwaj/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :