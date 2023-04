ASUS ROG Phone 7, une puissance extrême et un système de refroidissement particulier dans la nouvelle bête de jeu

Le nouveau d’ASUS veut devenir le smartphone de jeu ultime. Voici le nouveau ROG Phone 7.

Le nouveau ASUS ROG Phone 7 est le mobile de jeu le plus avancé à ce jour

Maintenant que Lenovo a décidé de sortir du marché des smartphones orientés gaming, des entreprises comme ASUS ont une opportunité unique de se positionner au sommet de ce segment de marché (compliqué). Et ils ne vont pas manquer ça : un peu moins d’un an après la présentation des ROG Phone 6 et 6 Pro, la société taïwanaise a présenté aujourd’hui sa nouvelle série ASUS ROG Phone 7, composée de deux appareils différents.

Les ASUS ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate arrivent prêts à diriger le segment des smartphones orientés gaming, basés sur des spécifications extrêmes, un design renouvelé et l’étrange astuce cachée dans leurs manches, visant à améliorer l’expérience de jeu. Passons en revue tous ses détails.

ASUS ROG Phone 7 Series, toutes les informations

Fiche technique Caractéristiques ASUS ROG Téléphone 7 ASUS ROG Téléphone 7 Ultime Dimensions et poids 173 × 77 × 10,3 mm

239g 173 × 77 × 10,3 mm

239g Filtrer AMOLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Victoire du verre Gorilla AMOLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Victoire du verre Gorilla Processeur Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 RAM 12/16 Go 18 Go Système opératif Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 13 Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 13 Stockage 256/512 Go UFS 4.0

Prise en charge du disque dur externe NTFS 256/512 Go UFS 4.0

Prise en charge du disque dur externe NTFS appareils photo Sony IMX766 50 MP + grand angle 13 MP + macro 5 MP | Avant : Sony IMX663 16 MP Sony IMX766 50 MP + grand angle 13 MP + macro 5 MP | Avant : Sony IMX663 16 MP Batterie 6 000 mAh

Charge rapide 65W 6 000 mAh

Charge rapide 65W connectivité 5G

Double nanoSIM

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

nfc

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm, éclairage LED RVB personnalisable 5G

Double nanoSIM

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

nfc

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm, écran arrière Autres Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IPX4

voyants de notification Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IPX4

voyants de notification

Le ROG Phone 7 est le modèle « de base » de cette famille, bien que ce ne soit pas le terme le plus approprié pour désigner l’un ou l’autre des deux modèles qui composent la série. Comme son grand frère, il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 165 hertz, l’un des plus élevés jamais vus à ce jour dans un smartphone.

Le panneau est complètement plat et n’a aucun type de découpe. Au lieu de cela, ASUS opte pour un format avec des lunettes symétriques en haut et en bas, et des marges très étroites sur les côtés.

Sa section technique est dirigée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le Qualcomm le plus avancé à ce jour. Les deux terminaux sont livrés avec un maximum de 16 Go de mémoire RAM, utilisant la technologie LPDDR5X et UFS 4.0 pour le stockage interne.

Quant à sa conception, la vérité est qu’elle n’a pas beaucoup changé par rapport à ce que nous avons déjà vu dans la génération précédente. Le dos, en verre, dispose d’un éclairage LED RGB personnalisable et de quelques détails esthétiques très intéressants. De plus, le modèle « Ultimate » conserve l’une des caractéristiques les plus caractéristiques de la génération précédente, comme l’écran OLED intégré au dos, qui peut être utilisé pour afficher des animations ou des messages.

Les deux terminaux disposent d’une batterie de grande capacité de 6000 mAh, et leurs systèmes de caméras sont composés d’un capteur principal de 50 mégapixels sans stabilisation optique, d’une caméra secondaire de 13 mégapixels associée à un objectif ultra grand-angle, et d’une caméra macro. 5 mégapixels pour les photos macro. La caméra frontale a une résolution de 16 mégapixels.

La principale différence technique entre les deux modèles réside dans le système de refroidissement utilisé par ASUS. Et c’est que le modèle « Ultra » est équipé de la nouvelle technologie AeroActive Portal, qui utilise une petite languette rabattable à l’arrière de l’appareil, qui permet le passage de l’air dans l’appareil pour refroidir le processeur.

Prix ​​de la série ASUS ROG Phone 7 et où les acheter

Pour le moment, ASUS n’a pas dévoilé les détails liés au prix ou à la date de sortie de ses nouveaux smartphones gaming. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :