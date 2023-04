La variété est le goût : votre mobile Xiaomi aura trois navigateurs différents préinstallés

Chaque personne est un monde, et chaque mobile reflète les goûts de cette personne à travers la conception de l’appareil, le fond d’écran ou encore les applications installées sur MIUI. À tel point que Xiaomi lui-même souhaite inclure une application supplémentaire dans sa couche de personnalisation : le navigateur Opera.

Par défaut, MIUI 13 et MIUI 14 ont apporté deux navigateurs Web préinstallés sur les téléphones Xiaomi : Google Chrome et Mi Browser. La grande majorité des utilisateurs en auront plus qu’assez avec l’un ou l’autre, mais si vous ne vous habituez pas à l’un ou l’autre, vous avez de la chance.

Les premières ROM avec Opera arrivent chez Xiaomi

À chaque mise à jour, votre mobile Xiaomi reçoit des améliorations en matière de sécurité, de performances ou de nouvelles fonctions, mais nous trouvons rarement des applications qui apparaissent soudainement. C’est ce qui semble se passer dans les ROM MIUI pour la Chine et l’Inde.

Comme plusieurs utilisateurs l’ont vu, ces ROM sont livrées avec un nouveau navigateur préinstallé, Opera, et bien que dans de nombreux cas, il soit possible de le désinstaller sans trop de complications, en Inde, il n’est pas possible de supprimer ce navigateur, et il a généré un remuer sur les réseaux sociaux.

Bien qu’a priori cela semble être un mouvement qui permet aux utilisateurs de choisir plus facilement entre différents navigateurs, il ne semble pas que le fait qu’il ne puisse pas être éliminé ait été trop apprécié, car il s’agit toujours d’une application qui prend du stockage espace et consomme des ressources.

En cualquier caso, estas actualizaciones con el navegador Opera incluido no se han visto en territorio europeo por el momento, así que podrás seguir usando cualquiera de los dos que vienen preinstalados en tu móvil Xiaomi o, si te gusta Opera, descargarlo desde la Play Store de Google.

Si ce type de mise à jour arrive sur votre mobile Xiaomi en France, il est probable que ce ne sera pas le cas en Inde et nous pourrons facilement désinstaller le navigateur. Sinon, nous pouvons toujours utiliser des didacticiels comme celui-ci pour libérer de l’espace d’application que nous n’utiliserons jamais.

source | PhoneArena

