Xiaomi va trop loin avec les bloatwares : certaines versions de MIUI ont 3 navigateurs web préinstallés

Le leaker polonais Kacper Skrzypek confirme que certaines ROM MIUI sont livrées avec trois navigateurs Web préinstallés : Mi Browser, Google Chrome et Opera.

MIUI 14 est la dernière version du système d’exploitation Android de Xiaomi

En début d’année, Xiaomi a présenté la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, MIUI 14, une variante qui comprend quelques nouveautés vraiment intéressantes comme le retour du coffre-fort d’applications, la reconnaissance de texte dans les photos, quelques widgets pour le plus pur style iOS ou la disparition de la publicité et des « bloatwares ».

Mais il semble que la suppression des bloatwares soit toujours une tâche en attente pour MIUI 14, car, au lieu de réduire le nombre d’applications préinstallées, elles augmentent, comme l’a révélé une fuite récente qui confirme que certaines versions de MIUI ont jusqu’à 3 navigateurs Web préinstallés.

Le bloatware MIUI ne cesse de croître et maintenant une nouvelle application est ajoutée : le navigateur Opera

Comme l’a rapporté Android Authority, le célèbre leaker polonais spécialisé dans MIUI Kacper Skrzypek a récemment publié un tweet dans lequel il révèle que certaines ROM MIUI ont trois navigateurs Web préinstallés, puisque Mi Browser et Google Chrome rejoignent désormais Opera.

Maintenant certains #MIUI Les ROM ont TROIS navigateurs préinstallés : Chrome, Mi Browser et… Opera (ajouté dans certaines nouvelles ROM MI et IN).

Opera est désinstallable sur les ROM globales (MIXM), mais pas sur les ROM indiennes (INXM).

Aucun signe d’Opera sur les dernières ROM EEA/RU/TW/ID/TR (vérifié environ 20 ROM). pic.twitter.com/V56R0ngF5L —Kacper Skrzypek ???????? (@kacskrz) 10 avril 2023

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sur ces lignes, Skrzypek confirme que le navigateur Opera est inclus comme une autre application préinstallée dans les versions MIUI pour l’Inde et dans certaines ROM mondiales, parmi lesquelles les versions pour l’Europe ne le sont pas. , la Russie et Taïwan.

Skrzypek explique également que ce nouveau navigateur Web qui a été inclus dans MIUI peut être désinstallé sur les ROM globales mais pas sur les ROM indiennes.

Le bloatware a toujours été, avec la publicité, l’un des principaux handicaps de MIUI et au lieu de le réduire, ce que fait la firme chinoise, c’est de l’augmenter encore plus, ce qui n’a aucun sens, puisque, de plus, dans le cas d’Opera, c’est une application qui n’apporte rien au système d’exploitation de la marque, car de nombreux utilisateurs mobiles Xiaomi n’utilisent que le navigateur Web Google.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :