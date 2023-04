sept applications "exclusif" de Xiaomi que vous pouvez installer sur n’importe quel mobile Android

Si l’on pense à Xiaomi, les téléphones portables, les bracelets d’activité, les téléviseurs, les robots aspirateurs viennent automatiquement à l’esprit… l’écosystème de l’entreprise est immense, mais tout ce qu’elle fait n’est pas du matériel et des produits. Les téléphones portables et les tablettes de l’entreprise, par exemple, embarquent le propre logiciel de Xiaomi.

C’est le cas de MIUI, la couche de personnalisation de la marque, que l’on voit au-dessus d’Android dans tous ses terminaux. En plus de cela, Xiaomi dispose également de plusieurs applications exclusives sur ses appareils, et nous voulons leur donner l’importance qu’elles méritent, car elles sont extrêmement utiles à de nombreuses reprises.

ShareMe : l’AirDrop de Xiaomi

Nous commençons par l’une des applications les plus intéressantes (et peut-être inconnues) que vous ne pouvez trouver que sur votre mobile Xiaomi. Il s’agit de ‘ShareMe’, un outil similaire à AirDrop d’Apple, à travers lequel vous pouvez partager toutes sortes de fichiers via Bluetooth.

En cliquant simplement sur ‘Envoyer’ ou ‘Recevoir’, gérez les fichiers que vous voulez et c’est tout. L’application vous guide de manière très intuitive tout au long du processus, recherche les appareils Xiaomi à proximité et envoie les fichiers automatiquement et en un rien de temps. Oubliez les envois par mail ou WhatsApp, et utilisez ‘ShareMe’.

Télécharger | Partage-moi

Mi Calendar en remplacement de Google sur Xiaomi

Comme avec MIUI sur Xiaomi, le fait qu’Android soit le système d’exploitation de votre mobile indique qu’il est livré avec des applications standard, et parmi elles se trouve Google Calendar. Si vous en avez marre de gérer votre quotidien avec Google, vous serez heureux d’apprendre que Xiaomi a la même application : ‘Mon Calendrier’.

Son fonctionnement est extrêmement similaire, bien qu’étant développé par Xiaomi lui-même, son intégration dans MIUI est supérieure. De plus, il prendra automatiquement les données de votre compte Google et vous montrera les événements, réunions ou jours fériés que vous avez enregistrés. Rien de mieux que cette application pour dépayser votre agenda.

Télécharger | Mon calendrier

Transformez le son de vos écouteurs Xiaomi

Le catalogue d’écouteurs de Xiaomi n’est pas en reste non plus par rapport à celui des téléphones portables. Il existe de nombreux casques sans fil différents, et avec des spécifications et des prix très différents. Bien sûr, il existe une application avec laquelle nous pouvons en tirer le meilleur parti, et c’est ‘Xiaomi Earbuds’.

Grâce à cette application, nous pourrons gérer à la fois la suppression active du bruit (si nos écouteurs en sont équipés), même les effets sonores ou même les mises à jour logicielles. Tout ce que vous écoutez et la façon dont vous le faites seront à portée de main avec l’application exclusive pour les écouteurs Xiaomi.

Télécharger | Écouteurs Xiaomi

Hey Xiaomi, va-t-il pleuvoir demain ?

Comme nous le disons, avoir MIUI et Android sur notre mobile Xiaomi est un net avantage par rapport aux autres mobiles, mais parfois, Google peut être trop petit pour nous. C’est pourquoi nous avons également une application pour voir la météo, et elle est développée par Xiaomi lui-même.

« Météo » vous montre en détail la météo de votre emplacement actuel et d’autres endroits que vous choisissez. Obtenez une prévision sur cinq jours, ainsi que la vitesse du vent, la température, le lever et le coucher du soleil, et des données techniques telles que la pression ou la qualité de l’air, le tout dans une seule application pour votre mobile Xiaomi.

Télécharger | Temps

Transformez votre mobile en un PEU

Xiaomi a une large gamme de mobiles à son actif, mais l’une des gammes les plus connues est celle de POCO. Des appareils axés sur l’offre d’énormes performances et, en plus, une couche de personnalisation avec une touche fraîche et différente.

Si vous en avez déjà eu un et que vous le manquez, ou si vous avez vu cette couche de personnalisation et que vous voulez l’avoir sur votre mobile, POCO Launcher vous donne tout le look des mobiles POCO sur n’importe quel autre appareil Android. La meilleure option si vous ne voulez pas renoncer à cet aspect si caractéristique des mobiles de la marque.

Télécharger | POCO Lanceur

Le gestionnaire de fichiers le plus complet de Xiaomi

Souvent, notre mobile Xiaomi est rempli de différents types de fichiers. Les photos et les vidéos sont faciles à supprimer car elles sont accessibles depuis la galerie, mais parfois nous devons faire une inspection complète de ce qui se trouve sur le stockage interne, et c’est là que le « gestionnaire de fichiers » entre en jeu.

Cette application exclusive Xiaomi vous permet d’accéder même aux confins de notre mobile, de revoir absolument tous les fichiers, de les déplacer, de les copier, de les coller… tout ce à quoi vous pouvez penser. De cette façon, nous pourrons mieux gérer notre stockage (tant interne qu’externe) et utiliser au maximum la capacité.

Télécharger | Gestionnaire de fichiers

Ma calculatrice : les maths bien faites

Enfin, nous présentons l’une des applications les plus oubliées de tout MIUI. La calculatrice Xiaomi a une abondance de fonctions mathématiques et, comme d’habitude, en plaçant notre mobile horizontalement, une gamme de possibilités s’ouvre.

En plus de faire tous les calculs mathématiques possibles, la calculatrice Mi a également un bureau de change, des pesos, etc., vous n’aurez donc pas besoin de rechercher sur Google un autre échange de ce type d’unités.

Télécharger | Ma calculatrice

