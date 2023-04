Xiaomi fait tomber le prix de ce mobile puissant : charge de 120 W, appareil photo de 108 mégapixels et son JBL

Vous économisez 140 euros lorsque vous achetez ce puissant mobile de milieu de gamme qui brille par des aspects tels que la charge rapide de 120 W. Attention, il ne tombe que pour un temps limité.

Prix ​​mini pour ce Xiaomi milieu de gamme qu’on aime tant pour ses énormes qualités.

Le Xiaomi Fan Festival nous laisse des offres spectaculaires pour une grande variété de produits Xiaomi. L’un des grands protagonistes est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, un mobile qui nous séduit par des aspects tels que l’écran OLED, la charge rapide de 120 W et l’appareil photo de 108 mégapixels. En ce moment, nous l’aimons aussi beaucoup à cause de la grande remise de 140 euros qu’il met en vedette, car il vous permet ainsi de l’acheter pour seulement 309,99 euros dans la boutique officielle Xiaomi.

Cette grosse baisse de prix concerne la version haut de gamme du Redmi Note 11 Pro+ 5G, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 449,99 euros, vous voyez donc que la baisse est considérable. Vous devez cependant garder à l’esprit que l’offre a une date d’expiration. Le Xiaomi Fan Festival dure jusqu’au mardi 18 avril, vous avez donc jusqu’à ce jour pour prendre ce magnifique terminal pour seulement 309,99 euros.

Pour connaître l’importance de cette offre de Xiaomi, il suffit de la comparer avec le prix du Redmi Note 11 Pro+ 5G dans d’autres stores. Sur Amazon, vous pouvez acheter la même version pour 335 euros, tandis que sur AliExpress, elle monte à 343 euros. Une fois que nous aurons compris que le prix proposé par le store Xiaomi est imbattable, voyons pourquoi il vaut tellement la peine d’acheter ce terminal maintenant que son prix baisse.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Achetez le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G avec une remise de 140 euros

L’un des aspects à souligner dans l’offre du store Xiaomi est qu’il est également disponible pour le modèle « Stellar Blue », avec une couleur au dos qui nous semble belle. Si vous préférez un ton plus dédié, vous pouvez opter pour « Gris Graphite ». Au-delà de la couleur, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est un smartphone confortable dans les mains avec une prise en main encore plus sûre si vous utilisez la coque de protection que vous trouverez dans la boîte.

L’écran est l’un des grands atouts de ce mobile, car il rassemble les meilleures fonctionnalités. Il s’agit d’un panneau doté de la technologie AMOLED, d’une taille de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Avec lui, vous profiterez d’images de très bonne qualité à tous points de vue, de la netteté à la fluidité. De plus, il est accompagné d’un son de haute qualité avec deux haut-parleurs signés par la marque JBL.

Le processeur qui donne vie au smartphone est le MediaTek Dimensity 920, qui se comporte très bien en pratique. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est un mobile milieu de gamme avec des performances qui se rapprochent parfois du haut de gamme, vous pourrez également l’utiliser pour des tâches puissantes comme jouer à des jeux ou éditer des images. De plus, comme on le voit en son propre nom, il fait partie des meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G. D’autre part, la mise à jour vers Android 13 avec MIUI 14 est disponible depuis des mois.

Un autre des joyaux de ce terminal est la caméra arrière de 108 mégapixels, avec laquelle vous pouvez prendre de bonnes photos et enregistrer des vidéos en résolution 4K. À l’arrière, il monte un ultra grand angle de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels et enregistre des vidéos en Full HD.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à deux jours avec une utilisation légère. Si vous êtes plus exigeant, vous passerez toujours la journée avec une seule charge. La chose la plus brutale est qu’il prend en charge une charge rapide brutale de 120 W, vous n’avez donc qu’à attendre 20 minutes à côté du chargeur. Au fait, cet accessoire est inclus dans la boîte.

Le mobile que nous recommandons a d’autres détails tels qu’un port de 3,5 millimètres, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et un emplacement pour carte microSD avec lequel étendre le stockage jusqu’à 1 To. Bref, c’est un milieu de gamme très, très avancé, c’est pourquoi c’est une aubaine maintenant qu’il tombe à 309,99 euros dans la boutique Xiaomi dans sa version supérieure.

