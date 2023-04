Le Xiaomi 13 Ultra n’arrivera pas seul : le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Band 8 seront également présentés la semaine prochaine

Xiaomi vient de partager deux affiches promotionnelles montrant le design et les couleurs des nouveaux Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Smart Band 8.

Le Xiaomi 13 Ultra sera officiellement présenté en Chine le 18 avril

Après avoir lancé les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite il y a quelques mois, le géant chinois avait en attente de la présentation du modèle le plus avancé de sa nouvelle famille de produits phares, un Xiaomi 13 Ultra dont à la fois son design, qui se démarque pour son grand module de caméra arrière lors de son lancement, qui aura lieu le mardi 18 avril prochain à 13h00, heure espagnole.

Mais, voilà que la firme chinoise vient de confirmer que son nouveau smartphone premium n’arrivera pas seul, puisque le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Smart Band 8 verront également le jour lors dudit événement.C’est tout ce que l’on sait sur la nouvelle tablette. et le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi.

Le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Smart Band 8 seront également lancés le 18 avril

Xiaomi a récemment confirmé que le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Smart Band 8 seront également lancés sur le marché mardi prochain lors de l’événement de lancement du Xiaomi 13 Ultra et l’ont fait en partageant deux affiches promotionnelles pour ces produits, que nous vous laissons suite. .

Tout d’abord, l’affiche promotionnelle du Xiaomi Pad 6 nous montre que la nouvelle tablette de la firme aura un design inspiré de la série Xiaomi 13 avec des cadres fins et un double module de caméra arrière qui aura vraisemblablement un capteur principal de 50 mégapixels.

De même, cette image confirme également que le Xiaomi Pad 6 aura quatre haut-parleurs stéréo, deux en haut où se trouve le bouton d’alimentation et deux autres en bas où l’on trouve le port USB-C, qui sera disponible en trois couleurs. : noir, bleu et beige et qui, comme la version précédente, sera compatible avec des accessoires comme un boîtier magnétique avec un clavier bluetooth intégré ou un stylet.

De son côté, l’affiche promotionnelle du lancement du Xiaomi Smart Band 8 révèle seulement que le nouveau bracelet intelligent de la marque aura un design très similaire à son prédécesseur et avec 5 types de bracelets différents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :