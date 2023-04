C’est officiel : les nouveaux Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Smart Band 8 seront présentés la semaine prochaine avec des nouveautés intéressantes

Eh bien, il semble que nous apprenions déjà plus d’informations sur la présentation qui aura lieu le 18 avril à 13h00 en France. Après l’annonce du tant attendu Xiaomi 13 Ultra, il semble qu’il sera accompagné du nouveau Xiaomi Pad 6 et du Xiaomi Smart Band 8, deux appareils assez importants dans le catalogue de produits de la firme asiatique.

Et c’est ce que Xiaomi lui-même nous a fait savoir via son site officiel en Chine, un marché où il a déjà été confirmé que les deux gadgets seront lancés avec le produit phare de la marque bien que, pour l’instant, nous devrons attendre la confirmation du présence des deux au niveau mondial le jour même de son lancement sur le continent asiatique.

Le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Smart Band 8 arrivent déjà, mais pour l’instant uniquement en Chine

Il semble étrange de présenter un Xiaomi Smart Band 8 quelques jours seulement après l’annonce du Xiaomi Smart Band 7 NFC sur le marché mondial, mais c’est le fait qui nous fait penser que nous devrons attendre quelques jours supplémentaires. semaines concernant son lancement en Chine pour pouvoir l’acheter en Europe.

En dehors de cela, Xiaomi a partagé des images à la fois de sa nouvelle tablette et de ce qui sera l’un des bracelets intelligents les plus importants du marché et, à vrai dire, les changements sont déjà visibles à l’œil nu. Par exemple, en ce qui concerne le Smart Band 8, nous voyons une nouveauté plutôt clé au niveau de la conception, et c’est que le format de noyau central auquel les sangles sont attachées autour du corps est abandonné.

Dans cette nouvelle génération, la firme chinoise a décidé d’incorporer deux rallonges métalliques en haut et en bas de la capsule, où l’on peut attacher les nouveaux bracelets en métal et cuir que l’on peut voir dans la première image officielle du bracelet intelligent. Soit dit en passant, le format d’écran restera le même que toujours, donc un panneau carré comme la version Pro est complètement exclu.

D’autre part, en ce qui concerne le Xiaomi Pad 6, nous voyons comment le dos de la tablette a été entièrement repensé avec quelques broches de charge situées à côté du logo de la marque et un module de caméra comme celui que nous avons vu dans le précédent Xiaomi 13 donc, du moins esthétiquement, les changements sont très perceptibles malgré le fait que la face avant reste identique à celle du Xiaomi Pad 5.

D’autre part, il a également été confirmé que nous aurons un nouveau clavier qui aura la possibilité de se connecter avec notre smartphone via NFC pour le transfert de fichiers, une fonctionnalité qui a déjà fait l’objet de rumeurs et que maintenant (du moins d’après ce que nous pouvons voir dans l’image) on dirait qu’il va enfin arriver.

Par conséquent, nous ne pouvons qu’attendre le 18 avril prochain à 13h00 pour découvrir le reste des fonctionnalités des deux appareils et, surtout, pour savoir s’ils atteindront un niveau mondial dès le début ou si les utilisateurs que nous rencontrons en dehors de Chine, nous devrons attendre un peu plus de temps, ce qui, soit dit en passant, nous l’espérons, n’arrivera pas.

