Ces trois Galaxy haut de gamme reçoivent également la mise à jour Android d’avril

La mise à jour Android d’avril est déjà déployée sur le Samsung Galaxy Note 10 en Suisse et le Galaxy S21 FE aux États-Unis avec les versions de firmware N97xFXXS8HWC3 et G990USQS6EWC3, respectivement.

Le Samsung Galaxy Note 10 est mis à jour avec le correctif de sécurité d’avril 2023

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis un moment, avec le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois d’avril 2023, et un bon test de C’est qu’une vingtaine de smartphones de la firme ont déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité.

Et bien, en ce sens, nous venons d’apprendre, grâce (encore) au média spécialisé SamMobile, que Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 dans trois Galaxy haut de gamme de 2019 et 2022, les Samsung Galaxy Note 10 et le Galaxy S21 FE.

Les Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ et Galaxy S21 FE reçoivent le correctif de sécurité d’avril

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 sur Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ en Suisse avec la version de firmware N97xFXXS8HWC3 et Galaxy S21 FE 5G aux États-Unis avec le numéro de build G990USQS6EWC3 et Il s’attend à ce que cette mise à jour soit étendue à les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le correctif de sécurité d’avril 2023, qui corrige plus de 6 douzaines de problèmes de confidentialité et de sécurité, corrige quelques bugs d’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité des appareils.

Si vous avez l’un de ces Samsung Galaxy dans l’une des régions indiquées ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans les paramètres de votre terminal.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :