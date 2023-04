Si vous travaillez avec le PC, vous avez besoin de ce masseur de cou bon marché de Xiaomi

Il s’appelle MIJIA Smart Neck Massager et il peut déjà être acheté en Chine, où son prix est de 269 yuans soit environ 35 euros plus ou moins à changer.

En action, le nouveau MIJIA Smart Neck Massager de Xiaomi.

De Haidian, il semble que Xiaomi soit toujours déterminé à être dans nos vies d’une manière ou d’une autre. Sans surprise, le géant dirigé par Lei Jun ne se contente pas des téléphones portables mais veut se lancer dans la maison numérique avec toutes sortes de petits électroménagers et de gadgets, les derniers sous forme de livres électroniques, de mini-PC en forme de Rubik’s cube ou une enceinte intelligente pour les enfants.

Nous connaissons déjà le prochain à arriver dans la famille, et c’est exactement ce que nos amis de GizmoChina nous ont dit. Ce masseur de cou appelé MIJIA Smart Neck Massager est déjà disponible chez des détaillants tels que Jindong, où il est vendu au prix d’environ 269 yuans, soit plus ou moins 39 dollars ou environ 35 euros.

C’est un produit simple et fonctionnel, plein d’ADN Xiaomi, qui deviendra sans aucun doute le grand allié de tous ceux qui travaillent 8 heures assis devant un PC ou similaire… Vous ne voulez pas le savoir ?

C’est le masseur de cou intelligent MIJIA et c’est tout ce qu’il nous offre

Ce n’est certainement pas le premier masseur de Xiaomi, qui possède déjà un appareil similaire conçu pour les pieds que nous aimerions tous avoir, mais malheureusement il n’est pas encore arrivé en Europe du moins officiellement.

Ainsi, le masseur de cou continue de compléter cette famille de petits appareils, spécialement conçus pour soulager les tensions et les raideurs musculaires à la fois au niveau du cou et des épaules, problèmes qui surviennent principalement lors du forçage de cette partie du corps lors d’un travail de bureau ou similaire.

Ce masseur de cou intelligent MIJIA combine quatre têtes de massage avec des thérapies par la chaleur, ces têtes disposées de manière trapézoïdale pour couvrir non seulement le cou mais aussi les épaules et le muscle trapèze supérieur, qui sont également facilement chargés.

De toute évidence, étant un produit Xiaomi, il s’agit d’un masseur intelligent qui peut ajuster ses modes de massage, en utilisant un design inspiré des inconvénients et des doigts humains afin que les têtes puissent pousser, faire pivoter et pétrir les muscles, offrant ainsi une profonde et relaxante massage.

Le tout est complété par une thermothérapie à deux niveaux d’intensité qui utilise une compresse chauffante à température constante, afin d’améliorer la microcirculation dans le cou et ainsi soulager les tensions musculaires.

De plus, la ceinture de réglage nous permettra de placer l’appareil facilement et confortablement, en pouvant tirer une sangle à la main pour appliquer plus ou moins de pression selon les besoins, en personnalisant l’expérience autant que possible.

Et enfin, il y a les détails d’une conception légère et polyvalente, qui peut être facilement emportée même en voyage et qui a de simples boutons physiques pour contrôler à la fois les fonctions de massage et de chaleur sans aucune courbe d’apprentissage. Sa batterie offre également une autonomie de pas moins de 8 heures sur une seule charge.

Qu’ils l’apportent bientôt, car je ne le savais pas et j’en ai besoin maintenant…!

