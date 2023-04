Les dernières nouveautés de Xiaomi sont des lunettes de soleil de style Ray-Ban et non, elles n’ont pas de surprises cachées

Xiaomi a lancé des lunettes de soleil en nylon avec des verres polarisés et un prix inférieur à 30 euros.

Les nouvelles lunettes de soleil Xiaomi Miija lancées en Chine

Alors que la plupart des entreprises technologiques concentrent leurs efforts sur le développement de lunettes intelligentes et de casques de réalité mixte, Xiaomi n’a pas voulu perdre la tradition et a lancé une nouvelle paire de lunettes de soleil simples, qui n’ont rien à voir avec leurs Smart Glasses présentées lors du Mobile World. Congrès 2023.

Les lunettes de soleil polarisées en nylon MIJIA ont été mises en vente en Chine, où elles peuvent déjà être achetées via la boutique en ligne de l’entreprise. Elles ont un prix de moins de 30 euros actuellement et une esthétique aviator type RayBan.

Les nouvelles lunettes de soleil Xiaomi Mijia coûtent moins de 30 euros actuellement

Les nouvelles lunettes de soleil Xiaomi ont des verres en nylon polarisés, plus résistants aux rayures et à la casse. De plus, ils sont capables de filtrer jusqu’à 99,9% des rayons UV grâce à l’inclusion d’un filtre UV400, tout en conservant une grande clarté visuelle et en augmentant le contraste.

Ces verres se distinguent par leur légèreté et leur résistance car ils ont une monture en acier inoxydable 304H plus flexible et plus résistante à la corrosion. Ils ne pèsent que 18 grammes et sont disponibles en noir. Ils sont disponibles en une seule taille et Xiaomi affirme qu’il s’agit d’un modèle unisexe.

Pour le moment, les lunettes de soleil polarisées en nylon Xiaomi MIJIA ne sont disponibles qu’en Chine, au prix officiel de 199 yuans, soit environ 30 dollars ou 26 euros actuellement. On ne sait pas si ce produit finira par atteindre le reste des régions de la planète, mais il sera probablement bientôt possible de s’en procurer via les principaux stores d’importation, comme cela s’est déjà produit avec d’autres modèles de la série de lunettes de soleil Mijia. , mais peut-être le faire à un prix légèrement supérieur à son coût en Chine.

