La première bêta publique d’Android 14 est mise en ligne

Google publie Android 14 pour les utilisateurs de la version bêta publique. Oui, la première version bêta d’Android 14 est maintenant en ligne. Il est publié après deux mises à jour d’aperçu pour les développeurs au cours des deux derniers mois. L’arrivée de la première version bêta publique d’Android 14 indique que les utilisateurs peuvent facilement postuler au programme bêta pour tester la nouvelle version d’Android 14 plus tôt.

Comme toujours, la mise à jour est disponible pour tous ceux qui possèdent des téléphones Pixel éligibles. En parlant d’éligibilité, les téléphones Pixel 4a 5G et Pixel plus récents sont éligibles pour la mise à jour Android 14.

La nouvelle mise à jour apporte quelques modifications en plus de ce qui était déjà disponible sur l’aperçu du développeur. Eh bien, il est trop tôt pour dire qu’il n’y a que quelques changements, mais nous le saurons peu de temps après les tests.

La première version bêta d’Android 14 apporte des améliorations dans les gestes de navigation en plus du matériel sur lequel vous avez thématisé la flèche de retour et une feuille de partage système améliorée. Il peut y avoir plus de changements dans la mise à jour. Nous continuerons à mettre à jour toutes nos découvertes ci-dessous.

Android 14 Beta 1 est disponible pour Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La première version bêta pour tous les téléphones Pixel est livrée avec la version UPB1.230309.014, cependant, il existe une exception pour les appareils Verizon. Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a avec l’opérateur Verizon reçoivent la mise à jour bêta avec le numéro de version UPB1.230309.014.A1.

La mise à jour bêta pour ces trois téléphones de l’opérateur Verizon est livrée avec le correctif de sécurité de mars 2023, tandis que tous les autres appareils reçoivent le dernier correctif de sécurité d’avril 2023 avec la mise à jour bêta.

Tous les utilisateurs disposant de téléphones Pixel éligibles peuvent demander la version bêta pour tester la première version d’Android 14. Le processus de mise à jour sera beaucoup plus simple que les aperçus pour développeurs. Comme il s’agit d’une première version bêta, il pourrait y avoir des problèmes majeurs ainsi que des problèmes mineurs, évitez donc de l’installer sur un téléphone principal.

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.