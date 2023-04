Le mobile Motorola le plus original coule en grand : OLED, 8 Go de RAM et un design tout simplement parfait

Près de 100 euros de réduction sur ce smartphone Motorola avec un excellent écran OLED, un bon appareil photo principal et une charge rapide de 68W.

Le mobile Motorola que nous vous recommandons est beau dans toutes ses couleurs.

L’un de nos mobiles Motorola préférés est actuellement en vedette dans une offre historique qui le fait baisser à un prix minimum depuis sa mise en vente. Il s’agit du Motorola Edge 30 Neo, que nous adorons pour son design tout simplement parfait, son écran de haute qualité, ses 8 Go de RAM et son bon appareil photo principal. Il y a d’autres aspects à souligner dans ce terminal, mais il faut d’abord mentionner qu’il a une remise de 95 euros qui le fait chuter à 305 euros sur Amazon.

Cette grande remise concerne le modèle « Very Peri », une sorte de couleur violette que nous adorons. Pour vous donner une idée de l’offre, cet Edge 30 Neo a un prix d’origine de 399 euros, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour seulement 305 euros sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez la borne chez vous le lendemain sans payer les frais de port.

Le Motorola Edge 30 Neo est également en vente chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et chez MediaMarkt, bien que son prix dans ces stores avoisine les 330 euros, il est plus cher. Compte tenu de l’analyse du Motorola Edge 30 Neo que nous avons faite après plusieurs semaines avec celui-ci, nous allons vous dire pourquoi nous recommandons son achat.

Motorola Edge 30 Neo

Acheter le Motorola Edge 30 Neo à prix mini

Commençons par parler de la première chose que l’on voit quand on sort le Motorola Edge 30 Neo de sa boîte, son design. Nous pensons que c’est un terminal tout simplement magnifique, surtout dans ce modèle « Very Peri », choisi comme couleur de l’année en 2022 par PANTONE. En plus d’être beau, il est très confortable grâce à sa taille compacte, son épaisseur de 7,75 millimètres et son poids de seulement 155 grammes. En fait, c’est l’un des mobiles les plus fins et les plus légers du marché. Il y a d’autres détails que nous aimons, comme l’anneau de lumière qui entoure les caméras et qui s’allume lors de la réception d’une notification.

L’Edge 30 Neo pourrait également figurer parmi les meilleurs mobiles compacts en s’équipant d’un écran OLED de 6,28 pouces. C’est un panneau qui peut être utilisé confortablement d’une seule main et qui se distingue par sa haute qualité. Il a également une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et 419 pixels par pouce. En pratique, les images sont très nettes, avec des couleurs bien contrastées et une grande fluidité. Sans aucun doute, l’un des meilleurs écrans du milieu de gamme.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 695, avec de la puissance à revendre pour effectuer les tâches quotidiennes. Vous pourrez consulter vos réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, parler sur WhatsApp ou naviguer sur Google Chrome avec de bonnes performances. Un autre point fort est qu’il fait partie des meilleurs mobiles Motorola avec 5G, vous pouvez vous connecter à ces réseaux.

Il y a d’autres détails qui ajoutent de la valeur à l’expérience avec le Motorola Edge 30 Neo. Tout d’abord, qu’il dispose d’une version très propre d’Android, proche de celle proposée par les mobiles Google Pixel. Deuxièmement, que son système audio avec deux haut-parleurs et Dolby Atmos offre un son de qualité. Et enfin, qu’il équipe un lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit qui fonctionne très bien.

Lors de l’test de ce smartphone, nous louons également le bon travail de sa caméra arrière de 64 mégapixels. Il obtient de bons résultats photographiques, notamment en termes de piqué, et enregistre des vidéos Full HD à 60 et 30 ips. La caméra frontale de cet Edge 30 Neo est de 32 mégapixels et capture de bons selfies.

Motorola Edge 30 Neo

En termes d’autonomie, l’appareil ne souffre pas d’atteindre la fin de la journée grâce à une batterie d’une capacité de 4 020 mAh. En fait, si vous l’utilisez légèrement, il ne vous sera pas difficile d’atteindre le deuxième jour avec l’énergie restante. Cette batterie est très bien accompagnée d’une charge rapide de 68W, suffisamment de puissance pour la recharger complètement en à peine une demi-heure. Pour information, le chargeur est inclus dans la boîte.

En bref, le Motorola Edge 30 Neo est un mobile de milieu de gamme que nous aimons pour son design, mais qui finit par nous séduire pour ses bonnes performances dans d’autres sections. Vous savez déjà qu’il est en ce moment à l’affiche d’une offre historique, alors profitez de sa baisse à 305 euros sur Amazon pour vous le procurer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :