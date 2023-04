Ce haut de gamme touche le fond : avec 256 Go de mémoire, écran Oled à 120 Hz et Android 13

Le terminal OPPO baisse de prix de manière retentissante pour se situer dans la fourchette d’environ 458 euros dans sa version supérieure.

L’OPPO Reno8 Pro vous offre des spécifications haut de gamme pour un prix moyen.

Ne manquez pas cette offre incroyable ! L’OPPO Reno8 Pro, qui a été présenté aux côtés de ses frères et sœurs, est le smartphone que vous recherchiez, avec un design élégant et des fonctionnalités impressionnantes qui en font l’une des meilleures options sur le marché. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir l’OPPO Reno8 Pro pour seulement 699 458 € sur Amazon, soit une économie de plus de 200 € sur son prix officiel de 699 €.

Espérons que le prix reste à ce niveau bas pendant un certain temps, car il s’agit d’une offre impressionnante et temporaire. Sur d’autres sites, son prix est plus proche du prix officiel : par exemple, chez MediaMarkt vous l’avez pour 699 euros et à la Fnac pour 695 euros. L’unité proposée par Amazon est en noir, mais c’est le moins que l’on puisse dire, les économies sont folles.

OPPO Reno8 Pro (8/256 Go)

Achetez le meilleur OPPO du moment à un prix historique

L’écran Oled de 6,7 pouces est impressionnant, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vous offre une expérience visuelle fluide et ininterrompue. De plus, la luminosité maximale de 900 nits et la protection Gorilla Glass 5 rendent l’écran robuste et durable, ce qui indique que vous pouvez profiter de vos films, émissions de télévision et jeux préférés pendant longtemps. Le design de cet OPPO est sublime, avec seulement 7,34 mm d’épaisseur et un corps fini en verre et polycarbonate.

L’OPPO Reno8 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra et d’un GPU ARM Mali-G610, vous aurez donc des performances puissantes et rapides. 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1 vous permettent de stocker tous vos fichiers, photos et vidéos sans vous soucier de manquer d’espace et de garantir des performances exceptionnelles pour les années à venir. Avec ce matériel, il se place dans la gamme haute d’Android atteignant 770 000 points au test Antutu.

Le lecteur d’empreintes digitales à l’écran est une caractéristique importante de l’OPPO Reno8 Pro car il vous permet de déverrouiller votre téléphone en toute sécurité et de manière pratique. La triple caméra arrière de 50 MP signée par Sony est une autre caractéristique impressionnante de l’OPPO Reno8 Pro, avec un grand angle et un objectif macro qui vous permet de capturer des images impressionnantes. L’enregistrement vidéo 4K 60fps indique que vous pourrez filmer des vidéos de haute qualité sans accroc, et la caméra selfie 32MP de Sony est parfaite pour les autoportraits et les appels vidéo.

La batterie de 4500 mAh de l’OPPO Reno8 Pro est très durable bien qu’elle n’atteigne pas la norme haut de gamme actuelle de 5000 mAh. Il est livré avec une charge ultra-rapide de 80 W, vous pourrez donc recharger votre téléphone à 100 % en moins de 30 minutes et être prêt à partir en un rien de temps. La connectivité 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Dual SIM et GPS rend ce téléphone parfait pour ceux qui cherchent à être toujours connectés.

OPPO Reno8 Pro (8/256 Go)

La garantie de mise à jour Android 13 garantit que votre OPPO Reno8 Pro restera à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Ne manquez pas cette offre unique, obtenez votre OPPO Reno8 Pro pour seulement 458 euros avant qu’il ne soit épuisé !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :