Ce jeu de tir identique à Overwatch apportera des heures de plaisir à notre mobile

Les « hero-shooters » ont gagné une place très importante sur le marché actuel.

Ce jeu est fortement inspiré du déjà mythique « Overwatch »

Overwatch a marqué un avant et un après dans le monde du jeu vidéo. Les tireurs de héros existent depuis longtemps, mais c’est avec le titre Blizzard que nous avons vu une véritable explosion au sein du genre. Dans une zone grise entre Call of Duty Mobile, Battlefield et Overwatch lui-même, « Blitz Brigade » apparaît, un jeu qui a déjà dix ans mais qui est parfait pour nous débarrasser de la démangeaison au cas où à un moment donné Blizzard déciderait que leur les jeux arriveront sur les mobiles.

Blitz Brigade : un classique qui marche toujours très bien

Dans Blitz Brigade, nous sommes dans un monde avec un style visuel qui nous rappelle la Seconde Guerre mondiale mais d’une manière totalement imaginaire. Nous incarnerons sept héros différents et nous affronterons nos ennemis dans des batailles de style arène avec des cartes assez grandes. Ainsi, ces héros vont changer notre façon de jouer, notamment nos capacités et les caractéristiques du personnage en tant que tel. De plus, ils ont aussi une certaine personnalité.

Le jeu est sympa et coloré, avec une touche cartoon très intéressante dans laquelle les modèles et les cartes ressemblent à un jeu de dessin animé, ce qui lui va très bien en tant que tel. La vérité est que le titre dans cet aspect n’a pas mal vieilli malgré les dix ans qu’il a.

Le jeu, d’autre part, a beaucoup de véhicules. Avions, navires, chars et véhicules de transport. Le tout dans le but de donner au jeu plus de vitesse et de dynamisme, puisqu’il ne suffira pas seulement d’être de grands joueurs un contre un, mais nous devrons également lutter contre des ennemis montés sur des véhicules.

Bien sûr, le jeu ayant pas mal d’années prend généralement un certain temps pour trouver un jeu, mais même ainsi, c’est toujours un pari très intéressant pour se détendre un moment et profiter du titre.

C’est un tireur de héros, c’est-à-dire que les caractéristiques de notre personnage sont déterminées par le héros que nous choisissons au début du jeu.

Nous aimons les graphismes esthétiques cartoony, avec des couleurs décontractées et une modélisation qui peut aussi rappeler un peu Fortnite.

Nous voulons un jeu de tir à la première personne.

Nous aimons qu’il boive aussi de Battlefield, avec de nombreux véhicules.

Espérons qu’à l’avenir, tout comme un autre tireur de héros, Valorant, arrivera, le titre Blizzard qui nous a toujours donné de si bons moments arrivera également.

Nous pouvons jouer à ce titre totalement gratuit sur Android et iOS. Bien que, oui, Blitz Brigade intègre certaines microtransactions.

Télécharger « Blitz Brigade » Google Play Store

