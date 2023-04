Le Xiaomi 13 Ultra a déjà une date de présentation officielle

Le nouveau Xiaomi sera présenté en Chine le 18 avril et atteindra plus tard le marché mondial.

L’annonce avec laquelle Xiaomi a révélé la date de présentation du Xiaomi 13 Ultra

Allez marquer sur votre calendrier le jour suivant le 18 avril. Xiaomi a confirmé que le nouveau Xiaomi 13 Ultra sera officiellement présenté mardi prochain, son produit phare le plus avancé et le plus ambitieux à ce jour, visant à concurrencer le haut de gamme des téléphones haut de gamme en 2023.

La société elle-même a révélé la date et l’heure de présentation de cet appareil, qui sera d’abord annoncé en Chine, pour atterrir plus tard sur le marché mondial, contrairement à ce qui s’est passé avec le Xiaomi 12S Ultra l’année dernière.

Xiaomi choisit le 18 avril pour présenter son meilleur mobile à ce jour

Dans l’annonce, la société a confirmé que le Xiaomi 13 Ultra sera présenté le mardi 18 avril à 13h00 GMT+8 (13h00 heure espagnole). L’image promotionnelle de l’appareil montre son énorme module de caméra circulaire présent à l’arrière et équipé de quatre capteurs différents. Une fois de plus, le sceau LEICA sera présent.

Le lancement du Xiaomui 13 Ultra sera spécial, non seulement parce qu’il s’agira du mobile le plus avancé de l’entreprise à ce jour, mais aussi parce que cette fois, l’appareil débarquera sur le marché mondial et ne sera pas exclusif à la Chine comme le la génération précédente.

Nous vous invitons cordialement au #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi et @leica_cameraune fois de plus, vous apportent de nouvelles merveilles de l’imagerie mobile. Marquez vos calendriers pour #AShotAbove là, le 18 avril à 19h00 (GMT+8) ! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ —Xiaomi (@Xiaomi) 12 avril 2023

Depuis le Xiaomi 13 Ultra, nous avons déjà pu collecter certaines données. Parmi ses caractéristiques, nous trouverons un grand écran de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une caméra arrière quadruple avec double téléobjectif et un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce et 50 mégapixels et charge rapide de 90 et 50 W par câble et sans fil respectivement. Tout cela sera accompagné de MIUI 14 basé sur Android 13.

L’un des rares détails qui n’est pas encore connu sur l’appareil est son prix, mais puisque le Xiaomi 13 Pro a été lancé sur le marché pour 1 399 euros, on peut s’attendre à un chiffre proche de 1 500 euros dans le cas de ce Xiaomi 13 Ultra.



