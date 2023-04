La mise à jour d’avril du sous-système Windows pour Android apporte le mode image dans l’image

Microsoft vient de publier une mise à niveau incrémentielle du sous-système Windows pour Android. La mise à jour d’avril se prépare avec un grand changement ainsi que des modifications mineures du système. La mise à niveau est mise en ligne sur tous les canaux du programme Windows Insider, vous pouvez facilement mettre à niveau vers le dernier logiciel et essayer la nouvelle fonctionnalité PiP multitâche.

Microsoft pousse le nouveau sous-système Windows pour Android avec le numéro de version 2303.40000.3.0, vous pouvez rapidement mettre à jour le WSA vers la version la plus récente du Microsoft Store sur Windows 11.

PIP alias Picture-in-picture est l’un des plus grands changements à venir avec le WSA d’avril. Voici comment Microsoft décrit le nouveau changement, « Avec la flexibilité d’avoir des applications en mode fenêtré et toutes les excellentes fonctionnalités de redimensionnement et d’accrochage de Windows, cela rend le multitâche dans les applications Android encore plus facile. »

La liste des autres modifications inclut un nouveau paramètre Système partiellement en cours d’exécution disponible dans l’application Paramètres WSA, qui améliore le délai de lancement de l’application. La mise à niveau fait passer la version du noyau Linux à 5.15.78, les améliorations de la fiabilité de la plate-forme, ainsi que les mises à jour de sécurité.

Voici la liste complète des modifications apportées au sous-système Windows d’avril pour Android.

Mode image dans l’image pris en charge

Un nouveau paramètre système « Partiellement en cours d’exécution » ajouté à l’application Paramètres WSA, qui exécute le sous-système avec un minimum de ressources, mais les applications se lancent plus rapidement que le mode « Au besoin »

Core Linux mis à jour vers 5.15.78

Améliorations de la fiabilité de la plateforme

Mises à jour de sécurité Android 13

Comme je l’ai dit plus tôt, la version de ce mois-ci est disponible sur tous les canaux Windows Insider, vous pouvez donc vous rendre sur le Microsoft Store et vérifier les nouvelles mises à jour dans la bibliothèque et mettre à jour WSA vers le numéro de version 2303.40000.3.0.

