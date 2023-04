Vous pouvez maintenant essayer l’une des fonctionnalités les plus remarquables d’Android 14 grâce à la dernière version bêta de Google Chrome

Le nouveau menu d’Android 14 est désormais disponible dans la version bêta de Google Chrome.

Google Chrome sur un mobile Android

Il reste de moins en moins de temps pour le lancement de la version finale d’Android 14, puisqu’après que Google ait récemment officialisé le deuxième aperçu pour les développeurs de la nouvelle version d’Android, ce mois-ci devrait commencer la phase bêta d’Android 14, qui s’étendrait jusqu’aux mois de juillet ou août.

Pendant ce temps, nous venons d’apprendre, grâce à Android Police, que l’une des fonctionnalités les plus attendues d’Android 14 peut désormais être testée dans la dernière bêta du grand navigateur Web G, Google Chrome.

Essayez le nouveau menu de partage d’Android 14 dans la version bêta de Google Chrome

Le célèbre leaker Android Mishaal Rahman a publié il y a quelques jours un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il montre que le nouveau menu Android 14 Share a déjà atteint la dernière bêta de Google Chrome, qui porte le numéro de version 113.0 .5672.24.

Google Chrome expérimente la nouvelle API ChooserActions d’Android 14 pour afficher des actions personnalisées en haut de la feuille de partage d’Android. Il s’agit d’une étape importante pour que Chrome abandonne sa feuille de partage personnalisée sur Android, et j’espère que d’autres applications suivront ! pic.twitter.com/cHr4qGfSFy – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 10 avril 2023

Comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sous ces lignes dans lesquelles nous comparons l’actuelle et la nouvelle variante du menu Android Share, dans la nouvelle version de cette fonction les boutons « Copier », « Coller », « Envoyer » vers l’appareil » et « Code QR » se trouvent en haut du menu juste au-dessus d’un nouvel aperçu du lien que vous partagez et de deux rangées des applications et des contacts que vous utilisez le plus souvent.

En plus de la section visuelle, l’une des fonctionnalités les plus pertinentes de ce nouveau menu est que les options changent en fonction du type de contenu que vous allez partager et donc, par exemple, si vous allez partager une photo, cela nouvelle fonction vous permet d’inclure ou non l’URL de ladite image.

Si vous êtes inscrit à la bêta de Google Chrome et que cette nouvelle fonctionnalité n’apparaît toujours pas, vous pouvez l’activer en tapant chrome://flags/#share-sheet-migration-android dans la barre de recherche et en activant ladite fonction secrète dans votre navigateur .



