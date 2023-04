Musk sur Twitter : A été forcé d’acheter ; ne devrait pas tweeter après 3 heures du matin ; Apple est de retour ; plus

Une interview d’une heure « organisée à la hâte » avec Elon Musk sur un large éventail de sujets Twitter a été diffusée en direct sur Twitter Spaces.

Dans ce document, Musk dit qu’il n’a procédé à l’achat que parce qu’il y a été contraint ; cela a été une expérience douloureuse et stressante; il a licencié 6 500 des 8 000 employés; il ne devrait probablement pas tweeter après 3 heures du matin ; et qu’Apple se sent désormais « confortable » en publicité sur la plateforme…

Étiquettes de compte Twitter NPR et BBC

L’interview a eu lieu après que Musk ait qualifié les comptes Twitter de NPR et de la BBC de « médias financés par le gouvernement », les plaçant dans la même catégorie que les médias chinois directement contrôlés par le Parti communiste.

Lorsque la BBC a déclaré que ce n’était pas exact, Musk a déclaré que la société était la bienvenue pour en discuter avec lui, et cela s’est transformé en une interview.

Musk a depuis changé les deux étiquettes pour dire qu’elles sont «financées par l’État», ce qui est exact.

Musk sur Twitter acheter

Un bref historique de l’achat du réseau social par Musk :

Musk a commencé à acheter discrètement des actions Twitter, s’est vu proposer et accepter un siège au conseil d’administration de la société, a changé d’avis un jour plus tard, a proposé d’acheter la société, Twitter a résisté, puis a accepté avant que Musk ne tente de reculer, Twitter a poursuivi, puis c’était tout se poursuit à nouveau, laissant les banquiers de Musk transpirer, au milieu des affirmations selon lesquelles Twitter aurait ordonné que des preuves soient brûlées, et chaque partie affirmant que l’autre fait l’objet d’une enquête fédérale. Il a finalement procédé à l’achat au prix convenu.

Pour la première fois que je sache, Musk a admis dans l’interview qu’il ne l’avait fait que parce qu’un juge était sur le point de lui ordonner de le faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il le regrettait, Musk a répondu que cela n’avait pas été amusant.

Le « niveau de douleur a été extrêmement élevé, cela n’a pas été une sorte de fête », Parlant de son temps à la barre jusqu’à présent, M. Musk a déclaré: «Ça n’a pas été ennuyeux. Ça a été toute une montagne russe. Cela a été «une situation vraiment assez stressante au cours des derniers mois».

Ses tweets controversés

Certains des tweets de Musk pourraient être poliment qualifiés de mal avisés. Il a fait de nombreux demi-tours en peu de temps après avoir tweeté quelque chose et a également supprimé un nombre important de ses propres tweets. Il a commenté :

Me suis-je tiré plusieurs fois une balle dans le pied avec des tweets ? Oui. Je pense que je ne devrais pas tweeter après 3 heures du matin

Des annonceurs comme Apple reviennent

De nombreux annonceurs – dont Apple – ont abandonné la plate-forme ou ont considérablement réduit leurs dépenses après que Musk a licencié la plupart des membres de l’équipe de sécurité et autorisé le retour de personnalités interdites sur la plate-forme, malgré leurs antécédents de discours de haine et d’incitation à la violence.

Musk affirme que, même si l’entreprise perd encore de l’argent, les dommages causés par cela sont presque terminés.

Nous pourrions être rentables, ou pour être plus précis, avoir des flux de trésorerie positifs ce trimestre si les choses continuent à bien se passer. Je pense que presque tous les annonceurs sont revenus ou ont dit qu’ils allaient revenir.

Il a déclaré qu’Apple « se sentait à l’aise » de faire de la publicité pour les iPhones sur Twitter.

Coche bleue dernière

Musk a fait plusieurs demi-tours sur les plans pour les coches bleues des anciens comptes Twitter vérifiés : que ceux-ci seraient supprimés ; qu’ils resteraient et se distingueraient des abonnements payants ; qu’ils resteraient mais ne seraient pas distingués; et qu’ils seraient supprimés en mars.

Dans cette interview, il dit qu’ils seront supprimés ce mois-ci.

Sur la question des ticks bleus hérités vérifiés sur la plate-forme, M. Musk a déclaré qu’ils seraient supprimés des comptes d’ici la fin de la semaine prochaine.

Musk semble considérer cela comme une menace, alors que tous les utilisateurs de Twitter vérifiés par l’héritage que je connais (moi y compris) n’ont pas l’intention de s’abonner afin de conserver nos coches.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de 58 minutes ici, ou un extrait des faits marquants de 90 secondes ici. Dans les deux cas, vous devrez peut-être utiliser un VPN pour changer votre emplacement au Royaume-Uni.

