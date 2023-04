Chine "attaque" aux USA où ça fait le plus mal : ce sont les 3 nouvelles IA qu’ils vont lancer

La rivalité entre la Chine et les États-Unis atteint également AI.

La Chine ne peut pas se permettre d’être laissée pour compte dans la lutte pour l’hégémonie de l’IA

ChatGPT-4 a provoqué un véritable barrage d’opinions contradictoires contre les IA. Alors que certains réfléchissent aux métiers qui vont disparaître, des pays tentent de se mettre à la pointe de l’intelligence artificielle pour ne pas dépendre d’acteurs extérieurs. Dans ce combat, il y a deux pays qui s’affrontent économiquement depuis une décennie, les États-Unis et la Chine. Pour le moment, le premier mène dans le développement de l’IA, mais il semble que la Chine tente de prendre les devants avec trois nouveaux paris.

Les 3 IA chinoises qui menacent les États-Unis

La course à l’IA est vraiment folle. Dans un peu moins d’un an, toutes les entreprises veulent avoir leur propre ChatGPT qui leur permettra de rester sous les projecteurs du public et de gagner en notoriété sur un marché qui commence à devenir remarquablement saturé. Pour cette raison et dans le but de gagner la guerre économique avec les États-Unis, les entreprises privées chinoises ont préparé l’IA suivante

Ernie du géant de la recherche et des médias sociaux Baidu

Tongyi Qianwen du géant du shopping Alibaba

Sensenova par SenseTime

Ainsi, ces trois sociétés tentent de prendre pied sur le marché de l’IA avec des succès assez modestes.

Ernie

Ernie a été le premier pari des entreprises chinoises à suivre leurs rivaux occidentaux. Cependant, cela ne s’est pas très bien passé selon Reuters. Cette IA a été publiée dans une grande précipitation, ce qui la rend pas encore prête pour le marché et comporte pas mal de bugs. Bien qu’il soit vrai que pour le moment ce n’est qu’en version bêta fermée. Il n’est pas surprenant que ces choses se produisent, car en Occident, les entreprises essaient également de rattraper OpenAI trop rapidement, comme c’est le cas avec Google Bard.

Derrière, le géant Baidu, le gigantesque moteur de recherche utilisé en Chine.

Il n’est pas encore tout à fait prêt et est sorti avec beaucoup de bugs.

Il est en phase bêta et n’est accessible que sur invitation.

Il est derrière le géant chinois de la recherche.

Ainsi, Ernie a été la preuve évidente que la hâte est mauvaise conseillère.

Tongyi Qianwen

À ce stade, il est difficile pour quelqu’un de ne pas savoir ce qu’est Aliexpress, le géant asiatique de la vente au détail. Cependant, ce que certaines personnes ne savent pas, c’est que derrière Aliexpress se trouve le groupe Alibaba, l’une des plus grandes entreprises au monde et qui cherche à prendre le contrôle de la technologie et de l’intelligence artificielle.

Leur pari, Tongyi Qianwen est bien plus solide qu’Ernie et ils envisagent déjà de commencer à le vendre à d’autres sociétés afin qu’ils puissent le modifier. Cependant, le gouvernement chinois a déjà prévenu qu’il aura l’obligation de s’adapter aux valeurs socialistes selon Reuters.

Derrière se trouve Alibaba, l’une des plus grandes entreprises au monde.

Il est plus solide qu’Ernie.

Elle cherche à prendre pied sur le marché en le vendant à d’autres partenaires.

SenseNova

Aux côtés de ces deux féroces prétendants, Sensenova est également arrivé, le pari de SenseTime. Cette société a déjà un chatbot fonctionnant avec des fonctionnalités très similaires à ChatGPT, donc cette fois le pari est radicalement différent puisqu’elle veut créer un ensemble de modèles d’IA qui sont également axés sur la réalité augmentée. C’est une proposition très intéressante dont on ne sait pas vraiment quelle mise en œuvre elle aura mais pour le moment elle pointe vers une ambition qui peut la mettre à l’avant-garde de cette bataille pour l’hégémonie de l’IA.

