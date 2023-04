ZTE Axon 50 Ultra, la nouvelle bête venue de Chine avec Snapragon 8+ Gen 1 et écran 144 Hz

La nouveauté de ZTE vient d’être présentée en Chine : elle dispose d’un écran 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un design renouvelé.

Le nouveau ZTE Axon 50 Ultra se passe de la caméra sous l’écran et utilise un trou dans la partie centrale supérieure

Lorsque nous avons testé le ZTE Axon 40 Ultra l’année dernière, il nous a laissé un bon goût dans la bouche pour pouvoir combiner un design spectaculaire avec des performances de haut niveau et un système de caméra dissolvant. Sans aucun doute, il était capable de rivaliser face à face avec certains des meilleurs téléphones mobiles du marché, et maintenant, ZTE a déjà son successeur prêt.

La société a présenté le nouveau ZTE Axon 50 Ultra en Chine, son nouveau fleuron destiné à conquérir le segment haut de gamme.

ZTE Axon 50 Ultra, toutes les infos

L’Axon 50 Ultra introduit de gros changements en termes de design. Ce nouveau modèle conserve la construction en aluminium et verre avec un format allongé et des bords droits en haut et en bas, ainsi que l’écran aux courbes prononcées des deux côtés.

Dans ce cas, le panneau est AMOLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz sur une diagonale de 6,67 pouces. Étonnamment, ZTE a décidé de réduire la résolution par rapport à la génération précédente, en plus de ne pas faire le saut vers la technologie LTPO comme l’ont fait la plupart des fabricants concurrents.

En plus de cela, le panneau n’a plus la caméra frontale cachée sous l’écran. ZTE a choisi de recourir au trou classique de l’écran situé dans la partie centrale supérieure, probablement en raison des résultats médiocres que la génération précédente offrait en matière de capture d’images avec cet appareil photo.

En ce sens, le système de caméra est dirigé par un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné de deux caméras de 50 mégapixels chacune, l’une associée à un objectif ultra grand angle, et l’autre à un téléobjectif.

La nouvelle proposition de ZTE n’intègre pas le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Au lieu de cela, son cerveau est le Snapdragon 8+ Gen 1 de la génération précédente, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et au stockage interne UFS 4.1. Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 80 W.

Prix ​​du ZTE Axon 50 Ultra et où l’acheter

Pour le moment, ZTE n’a présenté que la version chinoise de l’Axon 50 Ultra, qui sera disponible dans les prochaines semaines dans son pays natal. Pour l’instant, il n’a pas dévoilé le prix ni la disponibilité mondiale de son nouveau modèle.

