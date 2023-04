44% de remise : ces écouteurs antibruit Samsung s’enfoncent dans cette belle couleur

Qualité sonore, suppression du bruit et bonne autonomie dans ces écouteurs Samsung qui sont à vous pour 66 euros de moins.

Pour profiter de la qualité de Samsung dans la section audio sans fil, vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 100 euros. C’est à cela que servent les Samsung Galaxy Buds 2, des écouteurs de haute qualité pour leur confort, leur qualité sonore, la suppression active du bruit et une grande autonomie. Un autre aspect que nous aimons beaucoup à propos de ces écouteurs sans fil est qu’ils sont actuellement à 44% de réduction, ce qui vous permet de les acheter pour seulement 84 euros sur Amazon dans la belle couleur blanche.

Vous profiterez ainsi d’une remise de 66 euros, puisque le prix d’origine de ces Samsung Galaxy Buds 2 est de 149,90 euros. Si nous examinons l’historique des prix de ces écouteurs sur Amazon, nous voyons qu’ils sont actuellement très proches de leur prix minimum historique. D’ailleurs, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de port et vous les recevrez le lendemain de l’achat, l’attente sera minime.

Vous pouvez également acheter les Galaxy Buds 2 pour environ 84 euros chez PcComponentes, avec une livraison gratuite et rapide à votre disposition. Si vous préférez vous les procurer dans la boutique officielle Samsung, vous les trouverez pour 100 euros en utilisant le coupon DISCOUNT5, ils sont plus chers que chez Amazon et chez PcComponentes. Une fois que la grande remise dont bénéficient ces Samsung Galaxy Buds 2 est claire, voyons pourquoi cela vaut la peine de les acheter.

Achetez les Samsung Galaxy Buds 2 les moins chers

Lors de l’achat d’écouteurs sans fil, il est important que vous regardiez leur conception, car ils doivent être confortables et offrir un bon maintien dans l’oreille. Avec ces Galaxy Buds 2, vous pouvez dormir tranquille, car ils sont particulièrement confortables grâce à leur légèreté -5 grammes par écouteur-, leur taille compacte et leur design ergonomique. Les mêmes caractéristiques sont répétées dans le boîtier de charge, que vous pouvez ranger confortablement dans n’importe quelle poche et qui ne pèse que 41,2 grammes.

Ces Galaxy Buds 2 font partie des meilleurs écouteurs sans fil de Samsung également pour leur bonne qualité sonore. D’après notre propre expérience, ces écouteurs sonnent très bien, avec un profil sonore équilibré et riche. Vous pouvez utiliser les Samsung Galaxy Buds 2 pour écouter de la musique et des podcasts, pour regarder des films et même pour jouer à des jeux, ce sont des écouteurs polyvalents. Si vous n’aimez pas le profil audio par défaut, vous pouvez le personnaliser via l’application Galaxy Wearable.

L’achat de ces écouteurs est également très intéressant en raison du fait qu’ils disposent d’une suppression active du bruit. Lorsque vous activez cette fonction, le bruit autour de vous disparaîtra, vous permettant d’écouter de la musique sans que personne ni rien ne vous dérange. Le mode de son ambiant fait également du bon travail, amplifiant ces sons extérieurs afin que vous puissiez les entendre clairement sans retirer vos écouteurs. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous descendez la rue et que vous souhaitez écouter le bruit des voitures par précaution.

Dans la section autonomie, vous profiterez d’environ 5 heures de musique en continu si vous utilisez la suppression active du bruit. Si vous vous passez de cet outil, l’autonomie passera à 7 heures d’affilée. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez toujours utiliser le boîtier de charge, qui offre jusqu’à 20 heures au total avec annulation et 28 heures sans. Attention, vous pouvez recharger la coque aussi bien par câble que sans fil.

Tout le contrôle des Samsung Galaxy Buds 2 passe par l’application Galaxy Wearable que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile. Avec l’application, vous pouvez personnaliser l’audio, mettre à jour le micrologiciel et modifier les commandes tactiles dont sont équipés les écouteurs. Si vous les utilisez habituellement avec votre PC, il existe une version officielle de l’application que vous pouvez télécharger sous Windows pour personnaliser les paramètres des Galaxy Buds 2 à partir de là.

Bref, ces écouteurs sans fil ont une grande qualité, avec la particularité qu’ils bénéficient actuellement d’une remise de 44 %. Vous pouvez les acheter pour seulement 84 euros sur Amazon et chez PcComponentes, ne manquez pas l’occasion si vous recherchez des écouteurs sans fil équilibrés et de qualité.

