Google a également profité des vacances de Pâques. Le géant technologique a fait du tourisme rural et a visité de nombreux parcs nationaux aux États-Unis pour pouvoir apporter quatre nouvelles fonctions liées à ce type de tourisme à votre mobile Xiaomi.

Bien qu’il s’agisse d’une application que nous utilisons habituellement pour aller d’un point A à un point B, Google Maps contient de nombreuses informations sur les lieux que nous visitons, mais ces informations sont un peu insuffisantes si nous nous rendons sur des sites naturels, des sentiers de randonnée ou un pique-nique dans la montagne en famille. Jusqu’à maintenant.

Quatre nouveautés pour les amoureux de la nature

Comme on dit, Google Maps est l’application par excellence que nous utilisons sur notre mobile Xiaomi pour nous déplacer avec la voiture, savoir où se trouve un lieu ou à quelle heure il ferme, et même revoir les images avant de partir. Désormais, Google s’est concentré sur les parcs nationaux, et apporte quatre fonctions pour les découvrir.

Le premier concerne tout ce qui peut être fait dans les parcs nationaux. Des endroits les plus intéressants, aux centres de conservation ou même aux sentiers de randonnée, qui ont également pris de l’importance dans cette nouvelle version.

Au lieu de marquer un itinéraire de randonnée avec une épingle, comme cela se faisait jusqu’à présent, Google Maps mettra en évidence l’intégralité de l’itinéraire sur votre mobile Xiaomi, du début à la fin, afin que vous puissiez voir où vous devez aller à tout moment, et non un point intermédiaire, son début ou sa fin avec une seule broche.

De plus, Google Maps vous montrera également des endroits comme l’entrée d’un parc national et ses itinéraires de manière beaucoup plus précise, car beaucoup d’entre eux ont plusieurs sentiers qui peuvent ne pas être le chemin idéal. Google vous permettra également de télécharger une carte hors ligne de chaque parc national, afin que vous ayez tout sous la main même si vous n’avez pas de couverture sur votre mobile Xiaomi.

Ces quatre fonctionnalités, pour l’instant, sont réservées aux parcs nationaux américains, mais Google a déjà confirmé qu’elles seront implémentées dans plus de pays, nous espérons donc pouvoir profiter des 16 parcs nationaux espagnols le plus tôt possible.

source | Google

