OpenAI vous paiera jusqu’à 20 000 $ pour trouver des bugs dans ChatGPT

Si vous trouvez des bugs dans ChatGPT, OpenAI vous paiera entre 200 $ et 20 000 $.

ChatGPT, le chatbot basé sur le modèle de langage GPT-4 développé par OpenAI

Trouver des bugs dans le chatbot le plus célèbre de ces derniers temps peut vous rapporter beaucoup d’argent. OpenAI a annoncé via son blog officiel que, désormais, les personnes qui décident de collaborer avec l’entreprise pour trouver des erreurs et des bugs présents dans ChatGPT, pourront obtenir des récompenses allant jusqu’à 20 000 $, selon la gravité du problème.

Les participants au programme de chasse aux bugs OpenAI pourront signaler les bugs des modèles GPT-3.5 et GPT-4 à l’entreprise, et le montant de la récompense sera basé sur l’impact que le bug découvert pourrait avoir.

OpenAI ouvre le programme de primes ChatGPT

Autant ChatGPT a impressionné la moitié du monde, autant il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit « que » d’un logiciel. Et en tant que tel, il peut contenir des bugs. OpenAI en est conscient et explique que sa mission est de créer des systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent profiter à tous, ce qui devient plus difficile à mesure que les logiciels deviennent plus complexes.

En ce sens, l’entreprise reconnaît que la transparence et la collaboration sont essentielles lorsqu’il s’agit de trouver et de résoudre des vulnérabilités, et a décidé d’encourager ceux qui le souhaitent à partager leurs découvertes. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois à peine, une faille de sécurité a été découverte dans ChatGPT qui a exposé les données de 1,2% des utilisateurs du service ChatGPT Plus.

« Le programme OpenAI Bug Bounty est un moyen de reconnaître et de récompenser les précieuses informations des chercheurs en sécurité qui contribuent à la sécurité de notre technologie et de notre entreprise. Nous vous invitons à signaler toute vulnérabilité, bug ou défaut de sécurité que vous découvrirez dans nos systèmes. Par en partageant vos découvertes, vous jouerez un rôle crucial pour rendre notre technologie plus sûre pour tous. »

Le programme de récompenses ChatGPT est disponible via la plateforme BugCrowd, où les exigences et les règles de cette initiative sont répertoriées. En ce sens, ils expliquent que des récompenses financières seront offertes à ceux qui participeront, avec des prix allant de 200 $ à 20 000 $ selon la gravité des bugs découverts.

Mais tous les problèmes ne seront pas récompensés. Dans le règlement du programme, OpenAI explique que certaines failles du modèle ne sont pas dans son champ d’application, et ne seront donc pas acceptées dans ce programme. Certains cas sont nommés comme « faire en sorte que le modèle vous dise de mauvaises choses » ou que le modèle propose des réponses destinées à contourner la sécurité des systèmes (comme les processus Jailbreak). Les échecs liés aux « hallucinations » du modèle de langage ne seront pas non plus récompensés.

