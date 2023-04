9 ans de plus de bloatware : Samsung s’engage à continuer d’inclure l’antivirus McAfee sur ses mobiles

Samsung a confirmé qu’il continuerait à miser sur McAffee pour inclure son antivirus dans les smartphones de la série Galaxy.

Les Samsung Galaxy S23 Ultra et Galaxy S22 Ultra, deux des derniers smartphones de la société sud-coréenne

Samsung reste déterminé à convaincre ses mobinautes de la nécessité d’installer un antivirus, et au lieu de leur donner la possibilité de décider s’ils veulent ou non utiliser un logiciel de ce type, l’entreprise choisit de le préinstaller sur tous leurs smartphones grâce à une collaboration avec la société de sécurité spécialisée McAfee. Et tout indique que cela continuera d’être le cas pendant encore au moins 9 ans.

Par le biais d’un communiqué de presse partagé sur Business Wire, Samsung et McAfee ont révélé un élargissement de leur alliance dans le but de continuer à intégrer un logiciel antivirus dans les appareils Galaxy.

Le Samsung Galaxy continuera d’inclure l’antivirus McAfee pendant encore 9 ans

Ceux qui ont un smartphone de la série Samsung Galaxy, quelle que soit la version OneUI qu’ils incluent, peuvent accéder à l’antivirus développé par McAfee s’ils entrent dans la section « Protection de l’appareil » présente dans la section « Maintenance et batterie » dans les paramètres du système. Là, à la fois l’option d’activer le système de protection soutenu par la technologie McAfee est incluse, ainsi qu’une publicité sur le site Web de McAfee où diverses options d’achat de licence antivirus sont proposées.

Il convient de mentionner que, si vous le maintenez activé, l’antivirus analyse l’appareil en arrière-plan à la recherche d’éventuelles menaces. De plus, la possibilité est donnée d’effectuer manuellement une analyse approfondie pour trouver les logiciels malveillants présents sur l’appareil.

D’autre part, il convient de mentionner que l’accord s’étend au-delà de la catégorie des smartphones. Samsung et McAfee ont convenu d’inclure également un logiciel anti-malware sur les ordinateurs et les tablettes de la série Samsung Galaxy. La dernière extension de cette collaboration a eu lieu en 2018, et maintenant les deux sociétés prévoient de continuer à travailler ensemble jusqu’en 2032 au moins.

