Encore une fois à un prix historique : le Redmi Note 11 Pro le plus complet s’effondre

Le terminal Xiaomi qui a accumulé les meilleures ventes dans le milieu de gamme premium d’Android atteint à nouveau un prix historique.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est une bête Xiaomi qui maintiendra son haut niveau pendant des années.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone incroyable qui offre des fonctionnalités impressionnantes, même en 2023. Si vous l’achetez maintenant, vous le rapporterez chez vous pour seulement 279 € chez AliExpress, soit une remise de plus de 100 € sur le prix de vente au détail prix au public de 349,99 euros. De plus, l’envoi vient d’France et il reste peu d’unités. Ne perdez pas cette opportunité !

Dans d’autres stores en ligne, son prix est beaucoup plus élevé : celui qui se rapproche le plus de ce prix est Amazon avec 299 euros, mais il y a aussi ceux qui sont assez éloignés comme MediaMarkt pour 329,90 euros ou El Corte Inglés pour 349,90 euros. Quoi qu’il en soit, c’est un terminal fortement recommandé en ce moment, bien qu’il ait déjà un an et demi de vie.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (8/128 Go)

Achetez le Xiaomi qui a le mieux vieilli dans le milieu de gamme pour 279 euros

Tout d’abord, il dispose d’un écran Amoled de 6,67 pouces, Full HD + avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et protection Gorilla Glass 5. Cela indique que l’écran est net et lumineux, avec des couleurs éclatantes et un excellent contraste. De plus, le taux de rafraîchissement élevé indique que l’écran se rafraîchit rapidement, ce qui se traduit par une expérience utilisateur plus fluide.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage extensible avec des cartes micro SD. Cela indique que vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps sans subir de décalage et stocker un grand nombre de photos, de vidéos et de musique.

Sa batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67W est impressionnante. Cela indique que vous pouvez utiliser votre téléphone toute la journée sans vous soucier de la durée de vie de la batterie, et si vous avez besoin de le recharger, cela se fera en un rien de temps. Il n’y a rien de pire que de devoir attendre des heures pour recharger son téléphone !

De son côté, la triple caméra arrière de 108 MP f/1.9, avec objectif grand angle et macro, signée Samsung et Sony, est très remarquable parmi d’autres dans cette gamme. Les photos que vous prendrez avec ce téléphone seront d’une qualité exceptionnelle. De plus, l’appareil photo selfie de 16 MP est également idéal pour prendre des autoportraits et passer des appels vidéo.

C’est l’un des téléphones Xiaomi mis à jour vers Android 13 avec MIUI 14, ce qui indique que vous aurez accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité du système Google. De plus, son épaisseur de seulement 8,12 mm le rend facile à emporter partout avec vous.

Enfin, ce Redmi Note 11 Pro 5G dispose d’une excellente connectivité, avec 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, prise casque, infrarouge, Dual SIM et puce GPS. Cela indique que vous pouvez vous connecter à Internet via les réseaux mobiles ou le WiFi, écouter de la musique avec vos écouteurs sans fil préférés ou utiliser votre téléphone comme télécommande universelle pour vos appareils intelligents grâce à Google Home ou Amazon Alexa.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone impressionnant avec des fonctionnalités exceptionnelles qui en font une excellente option d’achat pour tous ceux qui recherchent un téléphone de haute qualité à un prix abordable. Si vous êtes intéressé à l’acheter, n’hésitez pas à le faire maintenant avant que les unités disponibles ne soient épuisées. N’oubliez pas que cette offre est d’une durée limitée et que la réduction est très importante.

