Énorme baisse pour ce nouveau mobile : 256 Go, Android 13 et écran 120 Hz

Ce POCO X5 est un excellent achat doté de superbes spécifications à un prix ridicule.

Le POCO X5 5G récemment introduit est plus proche que jamais avec cette offre d’AliExpress. Aujourd’hui il peut être à vous pour 289 euros alors que son prix officiel est supérieur à 349,99 euros. Grâce au coupon de réduction du vendeur de 60 euros, vous pouvez vous procurer ce bout de terminal Android au meilleur prix du net, mais uniquement en noir.

Dans d’autres stores, son prix est plus élevé : chez Amazon il coûte 349,90 euros, ou chez Carrefour pour 325 euros. C’est l’un des smartphones qui a accumulé le plus d’attentes en raison du grand travail de sa troisième génération et de la discrète reconnaissance de la 4ème famille l’année dernière. Cette cinquième édition semble se situer au niveau des combats pour le trône du milieu de gamme.

Achetez le haut POCO X5 plus au prix le plus bas

Tout d’abord, il faut souligner son processeur Qualcomm Snapdragon 695, 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne extensible avec des cartes micro SD, qui offrent une expérience utilisateur fluide et rapide. Vous pourrez effectuer toutes vos tâches quotidiennes et exécuter des applications exigeantes sans problème. De plus, son écran Full HD+ Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1200 nits de luminosité maximale est tout simplement impressionnant. Les couleurs sont vives et nettes, et l’écran est suffisamment grand pour profiter de vos médias préférés.

L’une des caractéristiques les plus importantes du POCO X5 5G est sa triple caméra arrière de 48 MP avec un grand angle de 8 MP et un objectif macro. Avec cet appareil photo, vous pourrez prendre de superbes photos de haute qualité dans n’importe quelle situation. L’objectif macro vous permettra de vous rapprocher beaucoup plus de vos sujets et de capturer des détails incroyables. De plus, avec l’appareil photo grand angle, vous pourrez capturer davantage de votre environnement à chaque prise de vue. De son côté, la caméra selfie est de 13 MP et prend des photos définies avec un bon mode portrait.

La batterie du POCO X5 5G ne déçoit pas. Avec une capacité de 5000 mAh et une charge rapide à 33W, vous pouvez passer toute la journée à utiliser votre mobile sans vous soucier de manquer de batterie. Côté connectivité, le POCO X5 5G offre tout ce dont vous avez besoin : 5G, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.1, puce GPS, Dual SIM, port casque, radio FM et infrarouge, vous ne manquerez de rien avec ce mobile.

Si vous êtes un amateur de jeux mobiles, ce mobile est définitivement fait pour vous. Avec son processeur puissant, son écran de haute qualité et sa batterie longue durée, vous pourrez profiter de vos jeux préférés sans problèmes de performances ou de batterie. De plus, la connectivité 5G vous permettra de profiter d’une expérience de jeu plus rapide et plus fluide.

Une autre caractéristique que nous devons souligner est la garantie de mise à jour vers Android 13. Nous savons à quel point il est important d’avoir un téléphone portable mis à jour avec les dernières fonctions et fonctionnalités du système, et avec le POCO X5 5G, vous n’aurez pas à vous inquiéter à propos du retard dans les mises à jour.

En ce qui concerne le design, le POCO X5 5G a un look élégant et moderne. Son corps en plastique est solide et durable, seulement 8 mm d’épaisseur et ses bords arrondis lui donnent un look élégant et une prise en main confortable. De plus, son lecteur d’empreintes digitales sur le côté est une excellente fonctionnalité qui accélère l’accès à votre mobile et améliore la sécurité.

Le prix officiel du POCO X5 5G est de 349,99 euros, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 289 euros sur AliExpress. Ce prix est très compétitif par rapport à d’autres téléphones milieu de gamme aux fonctionnalités similaires comme le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ ou le Samsung Galaxy M53.

