C’est officiel : nous savons déjà quand le nouveau Xiaomi 13 Ultra sera présenté et (heureusement) nous n’aurons pas à attendre longtemps

Il y a eu des semaines et des semaines de rumeurs sur ce terminal mais, enfin, nous avons déjà la date de lancement confirmée du nouveau Xiaomi 13 Ultra au niveau mondial. En fait, il a été Xiaomi lui-même via ses principaux réseaux sociaux, qui a annoncé cette date et confirmé que l’appareil sera lancé dans le monde entier, ce qui est sans aucun doute une excellente nouvelle.

Dans ce cas, le 18 avril prochain à 13h00 en France sera la date choisie par la firme asiatique pour présenter ce qui sera son téléphone le plus puissant et le plus performant jamais lancé, un événement qui pourra être suivi en ligne et à partir duquel Nous vous dira tout dès que toutes ses caractéristiques seront dévoilées.

Le Xiaomi 13 Ultra est déjà là et arrivera dans une version Global

Comme nous pouvons le voir dans l’image promotionnelle que la marque a montrée à travers ses réseaux sociaux, nous savons déjà à quoi ressemblera l’énorme module de caméra que le nouveau Xiaomi 13 Ultra montera. En fait, celui-ci est assez similaire à ce que nous avons vu avec le Xiaomi 12S Ultra, et on distingue au total quatre appareils photo, menés par la sérigraphie Leica.

Pour l’instant, aucune des spécifications de ces capteurs n’est connue, mais toutes les rumeurs pointent vers le fait que la caméra principale correspondra au capteur Sony IMX989 d’un pouce, le même que nous avons vu dans le Xiaomi 13 Pro il y a quelques mois. il y a, tandis que le reste des caméras aura également une résolution de 50 MP.

Pour le reste, il n’y a pas de fonctionnalités que nous pouvons confirmer au-delà d’une finition arrière qui imite le cuir et que nous avons déjà vue dans sa génération précédente, mais il ne fait aucun doute que le matériel interne de ce smartphone sera complètement fou et au niveau de les meilleurs appareils du marché.

N’oubliez pas que le 18 avril prochain à 13h00 en France, nous pourrons vous parler du reste des fonctionnalités pour lesquelles le Xiaomi 13 Ultra se démarque, nous vous recommandons donc de faire attention à notre site Web afin de ne rien manquer sur le lancement du nouveau fleuron de la firme asiatique au niveau mondial.

