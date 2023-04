Dites adieu aux tuppers dans le congélateur grâce à la dernière version de Xiaomi

La machine à sceller sous vide automatique Xiaomi Mijia est très facile à utiliser, accepte des sacs sous vide de différentes tailles et coûte moins de 40 euros actuellement.

Voici la machine à sceller sous vide automatique Mijia, la première machine à sceller sous vide de Xiaomi

Outre les téléphones portables, les tablettes, les écouteurs sans fil et les bracelets quantificateurs, Xiaomi est un fabricant qui se distingue par son très large catalogue d’appareils pour la maison inclus sous la marque Mijia, qui ne cesse de croître semaine après semaine avec l’arrivée de Nouveaux produits.

Ainsi, si la semaine dernière nous vous disions que le géant chinois avait lancé une « super serpillère » qui aspire et récure en même temps et une corde à linge pour sécher vos vêtements à l’intérieur de la maison, voilà que Xiaomi vient de lancer la solution parfaite pour vous faire oublier congeler les aliments dans les saucissons : une machine de mise sous vide qui vous permet de conserver les aliments rapidement et facilement.

Machine à sceller sous vide automatique Xiaomi Mijia: c’est la première machine à sceller sous vide automatique de la marque chinoise

Comme Gizmochina nous l’a dit, Xiaomi vient de présenter dans son pays d’origine la machine à sceller sous vide automatique Xiaomi Mijia, une machine à sceller sous vide automatique très facile à utiliser, car il suffit de placer un sac adapté à la mise sous vide dans le même et que vous appuyez sur un bouton pour qu’il se charge de soulever, aspirer et sceller le sac en quelques secondes.

Afin d’effectuer cette tâche automatiquement, cette machine de mise sous vide est équipée d’une pompe à vide avec une force d’aspiration de -70KPa et un débit de 7L/min qui assure que l’air est complètement éliminé du sac et d’une technologie infrarouge qui est chargé de détecter le sac sous vide lorsque vous le placez dans la machine.

En ce sens, la machine à sceller sous vide automatique Xiaomi Mijia est compatible avec des sacs sous vide jusqu’à 32 millimètres de diamètre, ce qui vous permettra d’utiliser des sacs de différentes tailles pour stocker des noix, des jus et même des collations.

La machine à sceller sous vide automatique Xiaomi Mijia est désormais disponible en pré-achat en Chine via la plateforme de financement participatif de l’entreprise avec un prix promotionnel de 249 yuans, environ 33 euros en échange et les premières unités commenceront à atteindre leurs nouveaux propriétaires à partir du 27 avril.

Une fois que ce produit aura terminé sa période promotionnelle, la machine à sceller les aliments automatique de Xiaomi coûtera 299 yuans, soit environ 39 euros en échange.

