Avec cette application gratuite, vous pouvez avoir la meilleure fonction de Google Pixel sur n’importe quel mobile

Vous n’avez pas besoin d’un Pixel pour pouvoir profiter de la recherche avancée : cette application vous permet de le faire de manière totalement gratuite.

Logiciel Google Pixel 7 Pro, le dernier membre de la famille Google Pixel à arriver sur le marché

Si les smartphones de la série Google Pixel se démarquent du reste des modèles disponibles sur le marché pour quelque chose, c’est à cause de leur logiciel. À chaque nouvelle génération d’appareils, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités et outils utiles qui ne sont généralement pas disponibles dans les versions d’Android utilisées par d’autres fabricants, et qui, à plus d’une occasion, font l’envie des autres utilisateurs. Un bon exemple est le nouveau système de recherche avancé intégré au lanceur natif de la série Pixel.

Mais, comme d’habitude, un développeur indépendant a réussi à imiter l’expérience offerte par cette fonction, et à l’offrir à tous les utilisateurs d’Android, quel que soit le type d’appareil qu’ils utilisent. Et le meilleur de tous : totalement gratuit.

Pixel Search : l’application qui apporte le moteur de recherche Pixel à n’importe quel mobile

Si no estás demasiado familiarizado con el software de los smartphones Pixel, debes saber que desde hace poco tiempo, el launcher por defecto incluye un potente sistema de búsqueda unificado que permite encontrar rápidamente cualquier cosa, desde aplicaciones, hasta contactos, archivos guardados en el dispositivo beaucoup plus.

Comparé aux systèmes de recherche présents dans le logiciel de la plupart des appareils Android, celui du Pixel est nettement plus avancé et utile. A tel point qu’il peut complètement changer la façon dont on utilise le mobile compte tenu de sa commodité et de son efficacité lorsqu’il s’agit de trouver quoi que ce soit, comme j’ai moi-même pu en faire l’expérience lors de mon test du Pixel 6 Pro il y a quelques mois.

Pixel Search est une nouvelle application gratuite et sans publicité qui promet de rapprocher cette expérience de tout utilisateur Android. Et il l’obtient. L’application propose un moteur de recherche unifié avec une interface identique à celle du moteur de recherche Pixel, qui vous permet de trouver des applications, des raccourcis, des contacts, des fichiers ou de faire des requêtes dans d’autres services, à la fois de Google comme YouTube, Maps, Chrome ou le Play Store ; comme d’autres développeurs, dont Spotify, Netflix ou Twitter.

En faveur de cette application, il faut également dire qu’elle vous permet de sélectionner le moteur de recherche préféré pour chaque utilisateur, ainsi que de prendre en charge les packs d’icônes tiers et d’être compatible avec un thème clair et sombre.

Et puisque le grand attrait du système de recherche du Pixel réside dans la possibilité d’y accéder à tout moment via la barre de recherche présente sur l’écran d’accueil, le développeur a inclus un widget personnalisable qui peut être placé sur l’écran initial du système, ainsi pouvoir accéder rapidement à la recherche.

Après plusieurs tests, nous avons pu vérifier que l’application fonctionne comme un charme une fois les autorisations nécessaires accordées. Il n’a rien à envier au système de recherche unifié du Google Pixel, et c’est sans aucun doute une alternative intéressante pour tous les utilisateurs d’Android qui n’utilisent pas l’un des derniers smartphones Google.

Pixel Search est téléchargeable gratuitement via Google Play. Il ne contient pas de publicités et est compatible avec tout appareil Android exécutant Android 8.0 Oreo ou supérieur.

Télécharger sur Google Play | PixelSearch

