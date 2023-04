Samsung met à jour l’un de ses derniers téléphones bon marché vers One UI 5.1

La mise à jour de One UI 5.1 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A14 5G en Inde, au Sri Lanka et en Malaisie avec la version de firmware A146PXXU2BWD1.

Le Samsung Galaxy A14 5G dans ses quatre teintes disponibles

Samsung a promis qu’il mettrait à jour, dès que possible, tous ses terminaux, haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, avec la dernière version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1, qui est basée sur Android 13 et jusqu’à présent, la société coréenne tient ses promesses.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment lancé cette mise à jour sur les Galaxy A04, la firme coréenne a maintenant commencé à déployer la mise à jour vers One UI 5.1 sur son dernier Galaxy A pas cher avec 5G, le Samsung Galaxy A14 5G.

One UI 5.1 débarque sur le Samsung Galaxy A14 5G

Comme nous l’a confirmé SamMobile, Samsung a déjà commencé à publier la mise à jour de One UI 5.1 sur le Samsung Galaxy A14 5G en Inde, au Sri Lanka et en Malaisie et elle devrait s’étendre, d’abord, au reste des pays d’Asie du Sud-Est. et, plus tard. , au reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version logicielle atteint le Galaxy A14 5G dans ces pays avec la version de firmware A146PXXU2BWD1 et inclut le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois d’avril 2023. Ce correctif est chargé de corriger plus de 6 dizaines de problèmes de confidentialité et de sécurité. vulnérabilités connexes, dont quatre marquées d’une importance critique qui ont affecté les processeurs Exynos.

De même, cette mise à jour apporte également au Galaxy A14 5G toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un écran de verrouillage entièrement personnalisable, un nouveau widget de batterie qui vous montre à la fois le niveau de charge du téléphone et celui des accessoires connectés à cela, la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran, un nouveau widget Dynamic Weather qui vous permet de voir toutes les informations météorologiques importantes en un coup d’œil et une recherche améliorée dans le navigateur Web de Samsung qui est chargé de rechercher le terme indiqué à la fois dans le signets et dans l’historique de navigation.

Une fois cette mise à jour déployée globalement dans toutes les versions du Galaxy A14 5G, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant simplement aux paramètres de votre mobile et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Dès que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy avec la dernière version de One UI et le dernier correctif de sécurité Android.

