11 meilleures astuces de Notion pour en tirer le meilleur parti

La notion peut être écrasante, mais avec ces 11 astuces, vous sortirez d’ici en connaissant les astuces dont vous avez besoin pour commencer à rationaliser et à organiser votre travail.

Notion offre une interface propre et épurée pour rendre votre travail plus efficace et rationalisé.

Notion n’est pas seulement le gestionnaire de notes et de tâches multiplateforme le plus puissant, mais se présente également comme l’une des meilleures applications gratuites pour la gestion de projets personnels. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment en tirer le meilleur parti grâce aux meilleures astuces de Notion, toutes expliquées de manière simple.

Les meilleures astuces de Notion pour en tirer le meilleur parti

Utiliser un modèle par défaut

Pour utiliser un template pré-établi par Notion et adapté à tout type de projet ou de travail, il suffit de :

Cliquez sur la barre de gauche où il est écrit Ajouter une page et un écran s’ouvrira sur la droite avec plusieurs options.

Dans Ajouter nouveau, nous cliquerons sur Modèles et nous choisirons celui qui convient à notre travail : nous avons des modèles pour les tâches, les projets, les réunions, les documents… Cliquez sur celui que vous voulez.

Sélectionnez ensuite Obtenir le modèle.

À quoi ressemble un modèle dans Notion ?

Nous allons choisir un modèle pour le décortiquer plus en détail. Pour ce faire, nous avons sélectionné le modèle To-dos, l’un des plus courants. Dans ce modèle, nous allons placer les tâches que nous devons effectuer tout au long d’une journée ou de plusieurs jours. Il se compose de trois colonnes :

Non commencé, dans lequel nous placerons les tâches restant à effectuer

En cours, ceux que nous faisons en ce moment.

Faites un don, ceux qui sont déjà terminés.

Nous pouvons essayer d’autres modèles pour voir comment ils fonctionnent et ainsi en tirer le meilleur parti. Il existe même des modèles pour organiser un voyage !

Comment ouvrir un document vierge pour prendre des notes

Nous continuons avec les premières étapes de base pour démarrer dans Notion. L’une des choses que nous allons faire le plus est d’ouvrir un document vierge pour prendre des notes. Nous pouvons le faire de la manière suivante :

Dans Modèles, nous sélectionnons Documents dans la section Suggérés. Par la suite, obtenez un modèle.

Maintenant, simplement, nous devons donner un titre à notre document, placer les étiquettes (tags) que nous voulons retrouver plus tard facilement et ajouter des commentaires si vous le souhaitez.

Comment insérer des éléments dans un document vierge

L’une des astuces les plus utiles lors de la gestion de nos documents dans Notion : vous pouvez ajouter du texte, des pages, une liste de tâches, une liste à puces, des images, des vidéos… presque tous les éléments auxquels vous pouvez penser.

Pour cela, il suffit d’écrire / dans le corps du texte.

Lorsque nous le ferons, une nouvelle colonne s’ouvrira avec tous les éléments que nous pouvons ajouter. Nous cliquons simplement sur celui que nous voulons ajouter et c’est tout.

Comment faire des copies de sauvegarde de vos documents

Une autre astuce très intéressante consiste à dupliquer vos documents, textes et notes Notion pour les protéger d’une éventuelle suppression. Pour cela, en haut du texte, cliquez sur le menu aux trois points et cliquez sur Dupliquer.

Comment modifier facilement n’importe quel document

Tout paragraphe d’un document Notion peut être déplacé. Même une fois le texte écrit, nous pouvons insérer n’importe lequel des éléments que vous pouvez invoquer en écrivant ‘/’ entre les paragraphes. Pour déplacer les paragraphes, il suffit de positionner la souris dessus et de les faire glisser vers le haut ou vers le bas en plaçant la souris sur le groupe de points qui apparaît à côté d’eux, comme le montre l’image suivante.

Si, par contre, vous voulez insérer un élément, cliquez sur le signe ‘+’ qui apparaît sous les points.

Comment mettre un fond coloré au texte

Mettre une couleur de fond à un texte peut être très utile si vous souhaitez mettre en évidence un certain bloc, marquer des listes de tâches, etc. Et c’est aussi très facile à faire.

Pour ajouter un fond coloré à un texte :

Nous sélectionnons le texte auquel nous voulons mettre le fond avec la souris.

Une barre supérieure apparaîtra avec différents éléments. Nous devons sélectionner le ‘A’.

Maintenant, une fenêtre s’affichera avec plusieurs options de couleur, à la fois la police et l’arrière-plan. Sélectionnez celui que vous préférez et le tour est joué.

Comment enregistrer des sites Web utiles pour les consulter plus tard

Lorsque nous faisons un travail, il est normal de consulter des pages Web pour les utiliser comme sources. Si vous souhaitez les localiser et les organiser, la meilleure chose à faire est de télécharger le module complémentaire Notion Web Clipper, compatible avec la plupart des navigateurs que nous utilisons quotidiennement. Dans ce lien, il est téléchargé et installé automatiquement.

Téléchargez Web Clipper sur la page des modules complémentaires Chrome

Ensuite, nous vous conseillons de créer un nouveau modèle sous forme de tableau auquel nous donnerons un nom facilement identifiable, tel que ‘Mes pages de référence’, ‘Liens importants’, ‘Sites à consulter’, etc. Désormais, lorsque nous enregistrons un site Web en cliquant sur l’icône du plugin, nous pouvons choisir de l’enregistrer sur la page que nous avons créée à cet effet.

Comment insérer une carte de Google Maps pour organiser votre voyage

Pour organiser un voyage à Notion, il est essentiel que vous intégriez la carte de la région que vous allez visiter. Pour ce faire, il existe une astuce très simple que nous vous indiquons ci-dessous :

Nous ouvrons la carte souhaitée dans Maps et copions le lien utilisé pour la partager.

Avec ce lien, nous allons sur une page dans Notion et la collons. Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra avec trois options, celle qui nous intéresse est Créer une intégration.

La carte apparaîtra intégrée et nous pourrons nous déplacer avec la souris, en plus de demander des itinéraires via un accès direct à Google Maps.

Comment importer des documents à partir d’autres applications

Si nous avons créé des documents dans Word, Google Docs, etc., et que nous voulons les importer dans Notion, nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Dans une nouvelle page, cliquez sur le menu points en haut à droite puis sur ‘Importer’.

Une fenêtre s’ouvrira avec une grande multitude d’options, et pas seulement depuis Google Docs ou Word : Trello, Evernote, Dropbox… On choisit celle qui correspond et c’est tout.

Comment créer un deuxième espace de travail

Vous pouvez créer plusieurs espaces de travail dans Notion si, par exemple, vous êtes un indépendant et avez plusieurs clients. Pour cela, il suffit de cliquer sur le nom de notre espace en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur les trois points et, enfin, Rejoindre ou créer un espace de travail.

